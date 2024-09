Kraljica sudnjeg dana: 'Potrošila sam 20 tisuća dolara da pripremim obitelj na veliku katastrofu'

Jedna je mama na internetu podijelila kako je potrošila 15 tisuća funti kako bi svoj dom i svoju obitelj pripremila za veliku katastrofu koju mnogi tumače kao – sudnji dan. Za mnoge ljude poprilično je zastrašujuće na taj način razmišljati o budućnosti, no ova žena vjeruje da nikad ne možete biti previše pripremljeni, piše Mirror. Zbog pandemije, međunarodnih sukoba i, kako ona navodi, nemira u SAD-u, ova majka čini sve što je u njezinoj moći kako bi bila spremna za najgore. Krystal, majka troje djece, pripremila je zalihe medicinskih potrepština, električnih uređaja, hrane koja njezinu obitelj može prehraniti cijelu godinu te raznih materijala za zaštitu. Zalihe prikuplja već deset godina i do sada je potrošila više od 20 tisuća dolara odnosno više od 15 tisuća funti.

'Pripremam se za sve opcije, bilo da dođe do kolapsa mreže i nestane struje, ili da dođe do nove pandemije, građanskog rata, društvenih nemira ili Trećeg svjetskog rata. Uvijek se pripremamo za najgori scenarij i uvijek se nadamo najboljem', rekla je nedavno, objašnjavajući svoj plan na YouTube kanalu Truly V.

Krystal i njezin suprug Derek, s kojim je u braku 15 godina, imaju kćeri od 12 i 11 godina te sedmogodišnjeg sina. Krystal kaže da je s djedom naučila uzgajati vlastitu hranu, dok ju je baka naučila kako je konzervirati. Sada podučava svoju djecu kako da se pripreme za izvanredne situacije te na društvenim mrežama dijeli tutorijale o raznim elementima pripreme za katastrofu. Krystal je prikupila više od 2,5 milijuna lajkova na svojoj TikTok stranici — gdje je poznata kao 'Kraljica sudnjeg dana'.

Njezin trenutni cilj je osigurati zalihe za pet godina preživljavanja, a sljedeći cilj je potpuno se maknuti s mreže. Bere povrće iz svog vrta i konzervira ga u staklenkama. Objasnila je da odvaja svoju redovnu smočnicu od zaliha za hitne slučajeve, a ako nekad iskoristi nešto iz zalihe za sudnji dan, brzo to zamijeni. Krystal je rekla da njezino troje djece — Lilah, Kaylie i Colton — 'vole' i 'napreduju', znajući što treba učiniti u slučaju izvanredne situacije, a mama pazi da njezine pripreme ne prolaze u znaku 'propasti i tuge'.

'Građanski nemiri su jedan od mnogih razloga zašto se pripremamo. Ovdje u SAD-u vidjeli smo da se prosvjedi i neredi s vremenom povećavaju, i to jednostavno nije nešto čemu želimo izlagati našu obitelj', kazala je Krystal. Priznala je kako je njezin suprug u početku mislio kako su njezine pripreme pomalo ekstremne. 'Moje se mišljenje promijenilo tijekom pandemije — kad sam vidio kaos koji je tada zavladao. Ovo je vještina koju trebamo prenijeti na našu djecu, kolege, prijatelje i druge', kazao je nedavno Derek.

Mnogi korisnici društvenih mreža pohvalili su Krystaline pripreme. Na YouTubeu je netko napisao: 'Ovo se zove odraslost. Svi trebamo učiniti nešto takvo.' 'Najrazumnija je i najmudrija osoba', napisao je netko drugi, a treći je dodao: 'Ovo je prilično impresivno, sve dok to ne pretvore u opsesiju i još uvijek imaju vremena živjeti u sadašnjem trenutku, a da se previše ne brinu o budućnosti.'

