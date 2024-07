Koliko često trebate mijenjati posteljinu za vrijeme vrućih ljetnih noći? Stručnjak ima odgovor!

I dok svi volimo ljeto, spavanje u po vrućem vremenu i u znojnim posteljinama možda je njegova najveća mana. Hrvatskom već nekoliko tjedana hara toplinski val, a iako bi vam svježe oprane posteljine mogle pomoći da zaspite, one neće dugo ostati svježe. Iako smo se (nekako) kolektivno složili da bi mijenjanje posteljine svaki tjedan trebalo biti norma, to pravilo ne vrijedi za ljeto, piše The Sun.

Kada vladaju visoke temperature, prirodno ćete se više znojiti noću. Stoga morate povećati učestalost mijenjanja posteljine. Srećom, Nick Ross, stručnjak za čišćenje iz Home Spritza, podijelio je svoje savjete o optimalnoj učestalosti pranja posteljine tijekom ljeta.

Preporučuje da to bude dvotjedni posao. ‘Dva puta tjedno moglo bi se činiti pretjeranim’, kaže, ‘Ali, s mrtvim stanicama kože i tjelesnim uljima koji se već nakupljaju, toplinski val donosi još jedan neugodan dodatak — znoj. Moje pravilo je da operem posteljinu kad god više ne djeluje svježe. Naravno, to se događa brže po vrućem vremenu’.

‘Naravno, situacije u svakom kućanstvu se razlikuju’, priznaje Nick, ‘Dva puta tjedno je dobro pravilo za sve. Ali, oni s alergijama, osjetljivom kožom ili s krznenim prijateljima možda bi se trebali toga strože pridržavati’.

Nick je također objasnio kako pravilno oprati posteljinu - a njegov savjet vrijedi i za zimu i za ljeto. ‘Vidio sam neke savjete o pranju posteljine na nižim temperaturama, oko 20 ili 30 stupnjeva, kako biste uštedjeli na računu’, kaže, ‘Ima smisla, ali predlažem da se držite temperature od 60 stupnjeva kako biste bili sigurni da ćete se riješiti grinja. Ako želite uštedjeti na računu za energiju prilikom pranja posteljine, pokušajte sušiti posteljinu vani umjesto da je stavljate u sušilicu. Osim toga, sunčeva svjetlost može pomoći u ubijanju svih bakterija koje nije uništilo pranje’.

