Kod vina Saše Bernobića tajna je u kvascu

U odličnom Vinskom klubu Tome Jakopovića, mjestu kakvih je Zagrebu potrebno više, nedavno je svoja vina predstavio Saša Bernobić. Ovaj poznati vinar iz Vižinade gaji jedan osebujni pristup koji rezultira isto tako osebujnim vinima pod markom OH Wines. A riječ je o jednom eksperimentiranju koje daje novi štih vinima sorti malvazije, chardonnay, teran, merlot, cabernet sauvignon, popis koji je ove godine dopunjen i muškatom žutim.

Primjena različitih kvasaca daje ovim vinima gotovo potpuno drugačiju aromatiku koja je doista ugodna i neobična, samo na tim mirisima mogli bismo ostati cijeli dan, doista. K tome su ta vina i unikatna, jer rezultat koji daju 'divlji' non-saccharomyces kvasci praktično se ne da ponoviti, čime nešto novo dolazi sa svakom berbom. Bernobić vrlo vješto i prezentira svoja vina koja, dakle, izlaze iz okvira uobičajenog, pa kaže kako je njegova vizija stalno nadograđivati ono što pruža priroda u stvaranju svježih i pitkih vina a koja mogu pozitivno iznenaditi i najzahtjevnije.

Kako smo se uvjerili kušajući pet njegovih vina u Vinskom klubu, kod nekih je etiketa doista tako. Reklo bi se i da je vrlo hrabro prihvatiti najnovije što se pojavi u vinskom svijetu i to primijeniti u svojem podrumu. Da je kvasac ključ bilo kojeg pića koje se temelji na fermentaciji znamo i mi koji se više bavimo, recimo, pivima, kao što znamo da je s njima eksperimentirati vrlo zahtjevno. Oh Wines, kako se zove Bernobićeva vinarija, vina pravi iz sorti na ukupno 5 hektara površine vinogfrada u selu Ohmići od čega se stvara 10 vinskih etiketa. Kao što smo spomenuli ranije, Bernobić zna svoja vina promovirati, pa ih karakteriziraju i dinamične etikete kao što se u imenu Oh Wines, vidimo, skriva ime njegova sela Ohmići.

Uvod je bio pjenušac OH Rosaline koji je odležavao na kvascu 22 mjeseca a pravljen je klasično, sa sekundarnom fermentacijom u boci. Riječ je o uspjelom pjenušcu koji nudi očekivano kod tako pravljenih pjenušaca uz manje gaziranosti pa je pitak a ostaje dugo u ustima. Ono što je priča kod vina Saše Bernobića vidjeli smo ponajprije u roseu OH my darling. Izuzetno dobro izražena voćnost u aromama nešto je zbog čega ćete i malo odgoditi prvi gutljaj ali ipak će se tonalitet mirisa nastaviti i u okusima. Grožđe se za ovo vino preša zajedno s peteljkom za što Bernobić tvrdi kako doprinosi nježnijim i čistim bojama i izraženijoj voćnoj aromatici. Za domaćina događaja Tomu Jakopovića ovo je jedan od deset najboljih hrvatskih rosea, smatrajući kako će biti dobro iskusnim poznavateljima vina kao i onima koji se s ovakvim vinom susreću po prvi puta.

Što se tiče OH Teran barriquea možemo se s Jakopovićem složiti kako to možda još nije veliko vino, ali da ima aduta da takvim postane. Doista je ovaj teran vrlo aromatičan, pun, pa će biti doista interesantno probati ga za koju godinu pa vidjeti kako će se razviti voćne arome s dozom začina.

Dobiva se od kasne berbe a odležava u francuskom hrastu 18 mjeseci. Kuriozitet ovdje je upravo kvasac. To je Terra Rossa, prvi hrvatski certificirani kvasac dobiven selekcijom na teranu od strane njemačkih biotehnologa.

Kako vina poznatih okusa i aroma dobivaju zaokret vidjeli smo na Malvaziji 2021 te kupaži malvazije i chardonnayja OH yeah, oba vina opet posebna svojom aromatikom kojih poneku bocu treba malo i sačuvati i ponovo probati.

Uz vina, Bernobić je predstavio i svoje maslinovo ulje koje se dobiva od autohtonih sorti poput Leccino, pendolino i istarska bjelica. ukupno oko 400 stabala, broj koji bi trebao uskoro narasti za još 120. Kao svoju posebnost, Saša Bernobić predstavio je EVOO ulja, selekciju Denocciolato za koje ističe kako se radi o prvom hrvatskom maslinovom ulju dobivanjem otkoštavanjem ploda čime se izbjegavaju fenoli iz koštica a koje se proizvodi u maloj nakladi od 20 do 30 butelja godišnje samo za Michelinove restorane.

