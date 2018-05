Kako učinkovito smršavjeti: Manje kalorija ili manje ugljikohidrata?

Ljeto je pred vratima, a mnogi traže rješenje za brzo skidanje neželjenih kilograma. Uvriježen je stav da bismo se za uspješnu dijetu trebali odreći ugljikohdidrata ili svoju prehranu bazirati na 1200 kalorija. No, je li to zaista dobar recept?

Nutricionisti se slažu u tome da ugljikohidrate ne bismo trebali izbaciti iz prehrane kada planiramo dijetu, ono što je potrebno jest znati razlikovati zdrave od nezdravih ugljikohidrata. Upravo oni pružaju našem organizmu od 40 do 60 posto energije.

Riža, leća, povrće i voće sadrže zdrave ugljikohidrate, piše TOI, a one koje bismo trebali izbjegavati se nalaze u tjestenini, bijelom kruhu, rafiniranom šećeru...

Ako potpuno izbacimo ugljikohidrate iz prehrane, možemo dugoročno možemo naštetiti zdravlju, a i eventualni gubitak kilograma može biti tek privremeni efekt.

Niskokalorična dijeta

Trebali bismo dnevno unositi oko 1800 kalorija za zdravo funkcioniranje organizma, smatraju stručnjaci, no koliko je kalorija nekome potrebno varira o težini, visini, životnim navikama i BMI indeksu.

Mnogi smatraju da će izgubiti nakupljene kilograme ako se prebace na niskokaloričnu dijetu. Uvriježen je to stav koji već godinama ima svoje pripadnike diljem svijeta. No, kbrojkalorija nas ne bi trebao zabrinjavati, složni su nutricionisti, već njihova kvaliteta. Mnoge namirnice sadrže takozvane prazne kalorije koje nemaju hranjiva nutritivna svojstva, no svejedno nas učine sitima.

Koja je bolja opcija?

Stručnjaci se slažu: prehrana s manje ugljikohidrata bolji je izbor nego niskokalorična dijeta. Svakako birajte namirnice sa zdravim ugljikohidratima, nutritivno bogatijima, te slijedite zlatno pravilo: važno je potrošiti više nego što unosite, stoga nemojte zaboraviti ni na vježbanje koje vam može pomoći, osim za gubitak kilograma, očuvati cjelokupno zdravlje.

Pogledajte i galeriju 6 tihih znakova koji vam govore da ćete uskoro dobiti srčani udar