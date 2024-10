Kako se riješiti tjeskobe? Samo 20 sekundi 'utješnog dodira' može vam pomoći

Istraživanje objavljeno u časopisu Behaviour Research and Therapy ispitivalo je može li dodir prema samome sebi, ako se redovito prakticira, ublažiti stres i anksioznost, prenosi The Sun. Ako sami sebe ‘zaglite’, to će djelovati jednako umirujuće kao i tuđi dodir. Možete to učiniti stavljanjem ruke na srce ili trbuh i pomoću dubokog disanja.

Istraživanje, koje je vodio Eli Susman, doktorand psihologije na Sveučilištu Kalifornija u Berkeleyju, sugerira da nekoliko sekundi ‘samododira’ dnevno može izazvati snažan fiziološki odgovor u tijelu. Otkriveno je da su ljudi koji su ovo prakticirali samo 20 sekundi dnevno imali značajno niže razine hormona stresa, kortizola, u usporedbi s onima koji to nisu činili. “U ovom društvu lišenom dodira, možemo sebi pružiti istu ljubaznost i suosjećanje koje dajemo drugima“, rekao je dr. Susman za CNN. “To nam je nadohvat ruke.“ Istraživači su angažirali 121 studenta starijih od 18 godina, koje su nasumično podijelili kako bi gledali video o ‘samododiru’ ili o tapkanju prstima. Studenti su zatim prakticirali tu tehniku koju su naučili po 20 sekundi svaki dan tijekom mjesec dana, nakon čega su ocijenili svoje emocionalno stanje.

VEZANI ČLANCI:

Tapkači prstima, koji su spajali kažiprst i palac, služili su kao kontrolna skupina. Sudionici koji su prakticirali ‘samododir’ naučili su kako staviti ruke na srce i trbuh, pritom misleći na lijepe stvari. Također im je bilo rečeno da zatvore oči i prisjete se nedavne pogreške. Usmjeravajući pažnju na trenutne osjećaje, sudionici su bili zamoljeni da sami sebi ‘šalju’ osjećaje topline i prema sebi budu ljubazni. Savjetovali su im da se zapitaju: “Kako mogu biti prijatelj sebi u ovom trenutku?“

Također su imali mogućnost isprobati i druge oblike utješnog dodira, poput milovanja stražnjeg dijela vrata, masiranja dijela dlana palcem ili milovanja nadlaktica kao da se grle. Ti studenti su prijavili povećani osjećaj samosuosjećanja odmah nakon prvog umirujućeg dodira. Nakon što su provodili 20 sekundi dnevno u umirujućem dodiru tijekom mjesec dana, izvijestili su o višim razinama samosuosjećanja, manjem stresu i boljem mentalnom zdravlju u usporedbi s onima u kontrolnoj skupini koja je tapkala prstima. Pozitivni učinci utješnog dodira pokazali su se sličnima kao i kod vremenski zahtjevnijih praksi, poput meditacije. Međutim, dr. Susman je napomenuo da ova "mikropraksa" ne može zamijeniti tretmane za ozbiljne mentalne zdravstvene probleme poput terapije. Umjesto toga, svakodnevno umirujuće dodirivanje može biti korisno “kada vremenski zahtjevniji pristupi nisu dostupni“, rekao je.

VEZANI ČLANCI:

Za mnoge je stres dio svakodnevnog života - do te mjere da ne prepoznajemo znakove upozorenja dok ne bude prekasno. Stres može utjecati na vas fizički i psihički, kao i uzrokovati promjene u ponašanju, prenosi The Sun. Možda ćete iskusiti neke od sljedećih znakova kada se borite sa stresom: glavobolje ili vrtoglavica, napetost mišića ili bol, problemi sa želucem, bol u prsima ili ubrzan rad srca, seksualni problemi, poteškoće s koncentracijom, problemi s donošenjem odluka, osjećaj preplavljenosti, stalna briga, zaboravnost, razdražljivost, problemi sa spavanjem (previše ili premalo), problemi s prehranom (previše ili premalo), izbjegavanje određenih mjesta ili ljudi, povećano konzumiranje alkohola ili pušenje. Ako stres ozbiljno utječe na vaš život, to je znak da potražite pomoć.

Istraživanje pokazalo: Pranje suđa smanjuje tjeskobu i stres