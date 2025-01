Kako nošenje šminke svaki dan utječe na vašu kožu? Evo što kažu stručnjaci

Svaki dan nositi šminku je za neke zabavno, dok je za druge obaveza. Bilo kako bilo, možda ste se zapitali pati li vaša koža zbog toga. Kod osoba s određenim problemima kože, dermatolozi kažu da bi "pogrešna" vrsta šminke mogla izazvati iritaciju, piše mydcsi.com. Općenito govoreći, ne može se nanijeti šteta, sve dok se slijedi jedan ključni korak. Današnja šminka kvalitetno je proizvedena i odgovara većini tipova kože, kaže dermatologinja dr. Cara McDonald. Međutim, budući da šminka tijekom dana skuplja prljavštinu i toksine, preporučuje se temeljito čišćenje.

"Preporučila bih temeljito ‘dvostruko’ čišćenje kako biste uklonili svu šminku i omogućili koži da se obnavlja i oporavlja preko noći uz proizvode koji sadrže aktivne sastojke poput vitamina C i alfa-hidroksi kiseline." Dermatologinja dr. Leona Yip preporučuje korištenje micelarne vode, nakon čega slijedi blagi čistač za uklanjanje nečistoća i ostataka s kože.

Osobe s posebnim problemima kože, poput akni, osjetljive ili suhe kože, možda trebaju pažljivije birati koju šminku koriste i kako je nanose, kaže Antoinette Bologna. Ona je vizažistica i stručnjakinja za ljepotu u Australian Beauty Schoolu. "Ako imate suhu kožu, trebali biste koristiti podlogu koja daje sjaj i vlaži kožu, kako bi nadoknadila nedostatak vlage.” Dr. McDonald napominje da šminka s mirisima i konzervansima, što je teško izbjeći, također može predstavljati problem za neke tipove kože. Dr. Yip dodaje da bi osobe s alergijama, poput alergija na nikal, trebale odabrati šminku s pigmentima na biljnoj bazi. "Prirodni pigmenti mogu biti bolji... ali bih preporučila posjet dermatologu radi testiranja prije korištenja," kaže ona.

Iako sama šminka možda ne uzrokuje izravno starenje, određene prakse šminkanja mogu s vremenom doprinijeti problemima s kožom, prenosi abc.net.au. Evo nekoliko ključnih aspekata - začepljene pore. Teška ili šminka na bazi ulja može začepiti pore, što dovodi do stvaranja mitesera i akni. S vremenom ovo može uzrokovati probleme s teksturom kože i stariji izgled. Nedovoljno čišćenje – na kraju dana može omesti prirodni proces obnavljanja kože tijekom noći. Ostaci šminke mogu uzrokovati iritaciju i upalu. I na kraju, dehidracija. Neki proizvodi za šminku mogu isušiti kožu. Dugotrajno korištenje bez odgovarajuće hidratacije može dovesti do suhoće i finih linija. Kako biste minimizirali moguće negativne učinke šminke, ddaberite proizvode za šminku označene kao nekomedogene, koje manje začepljuju pore. Uvijek uklonite šminku prije spavanja kako biste koži omogućili da diše i regenerira se. Prioritet dajte dosljednoj rutini njege kože kako biste kožu održavali zdravom i hidratiziranom.

Spavanje sa šminkom praksa je njege kože koju treba izbjegavati kad god je to moguće. Kada spavate sa šminkom, uskraćujete koži priliku da se prirodno obnavlja tijekom noći. Koža se tijekom sna oporavlja i regenerira, odbacujući mrtve stanice i proizvodeći kolagen. S vremenom to može doprinijeti starenju kože, uključujući stvaranje bora. Također, spavanje sa šminkom može povećati rizik od začepljenih pora i akni, što s vremenom dovodi do umornog i sivkastog izgleda. Kako biste održali mladolik i zdrav izgled kože, steknite naviku uklanjanja šminke prije spavanja.

Šminka sama po sebi ne uništava nužno vašu kožu. Međutim, način na koji koristite i uklanjate šminku, kao i vrste proizvoda koje odaberete, mogu utjecati na zdravlje i izgled vaše kože. Dakle, zaključak je, kako biste spriječili da šminka negativno utječe na vašu kožu, uložite u visokokvalitetne, nekomedogene proizvode za šminku. Temeljito uklonite šminku prije spavanja koristeći blagi čistač. Održavajte dosljednu rutinu njege kože, uključujući hidrataciju i korištenje kreme za sunčanje. Povremeno napravite pauze od šminke kako bi vaša koža mogla disati. Uzimanje pauza od nošenja šminke zdrava je praksa za vašu kožu. Iako ne postoji strogo pravilo, trebali biste jednom ili dvaput tjedno biti bez šminke kako bi se koža oporavila. Čuvajte tešku šminku za posebne prilike i u svakodnevnoj rutini birajte prirodniji izgled. Ako vaša koža pokazuje znakove iritacije, napravite pauzu od šminke dok se ne oporavi.

