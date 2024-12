'Kad sam se uselila s dečkom, doznala sam da mijenja posteljinu samo dvaput godišnje...'

Svi mi ponekad mrzimo gnjavažu pranja posteljine, namještanje kutova plahti nije baš najlakši zadatak. Ipak, stručnjaci za spavanje upozoravaju: ako ne održavate posteljinu čistom, mogli biste završiti u krevetu s grinjama. Ovi nepoželjni stanari mogu svoj boravak "obogatiti" izmetom, koji može uzrokovati alergije, astmu, rinitis i ekcem, prenosi Mirror. Australka Anna doživjela je šok života kad je saznala da njen dečko Jacob pere posteljinu samo dva puta godišnje.

Nakon dvije godine veze, useljenje je razotkrilo cijeli niz "crvenih zastavica" u njegovim navikama. Sve je kulminiralo kad je Anna ugledala "ogromne izmete" koji su plutali u zahodskoj školjci jer Jacob nikad nije povukao vodu. Anna je opisala svog dečka kao "lijenog, odvratnog i bahatog", dok je on njezinu brigu za čistoću doma ismijavao kao ludost. Na Redditu je ispričala kako je njihov razgovor o pranju posteljine krenuo u pogrešnom smjeru.

Kad mu je poslala poruku kako bi ga podsjetila da opere posteljinu, Jacob je iznenađeno odgovorio "zašto", tvrdeći da su to već učinili prošlog tjedna. Kad je insistirala na pranju jednom tjedno zbog prljavštine, nazvao je to apsurdnim i optužio je da mu nameće dodatne obaveze. Zapanjena Anna bila je užasnuta kad je saznala da njezin bivši dečko pere posteljinu samo svakih šest mjeseci. U poruci koju je podijelila na Redditu, izrazila je svoje gađenje: "Je li to šala… jer odvratno je. Ne osjećam se ugodno spavati u krevetu s ustajalom posteljinom."

Jacob je odgovorio: "Ako želiš da se nešto napravi na određeni način, onda to moraš sama napraviti, tako to ide." Ovaj je razgovor označio kraj njihove veze. Anna je priznala da je godinama bila u zabludi, jer je Jacob uvijek krivio svog cimera za nered i žurno čistio prije nego što bi ona došla u posjet. Rekla je: "Kad smo razgovarali o useljenju i podjeli kućanskih poslova, rekao mi je samo ono što sam htjela čuti. Izigrao me." Nastavila je: "Ne mogu biti jedina koja misli da je ovo apsolutno odvratno, zar ne? Svaka dva mjeseca već je grozno. Samo dva puta godišnje je jednostavno odvratno." Situacija se pogoršala kad je otkrila: "Nikad nije ni povukao vodu u WC-u. Ušla bih i dočekali bi me njegovi ogromni izmeti ili bih stala na pločicu natopljenu urinom."

Korisnici Reddita brzo su reagirali, osudivši Anninog bivšeg kao "odvratnog". Jedan korisnik je pitao: "Kako ste mogli ostati s ovim tipom? Koža mi se ježi dok ovo čitam." Drugi je komentirao: "Kad smo moja supruga i ja bili samo cura i dečko, rekla mi je da je znala da me voli kad je vidjela da imam četiri kompleta posteljine koje rotiram svaki tjedan." Treći je dodao: "To je tako grozno – mislim da ne bih mogao dijeliti prostor s nekim takvim."

Koliko često treba mijenjati posteljinu?