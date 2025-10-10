Juraj Šebalj i Ian Peran spremaju se na okršaj s Tadejem Pogačarom na Pogi Challengeu

Kada se u nedjelju, 12.10.2025. u Komendi pokrene start poznate trke S klanca v klanc, odnosno Pogi Challengea kako ga još popularno nazivaju, naći će se ondje više od tisuću amaterskih biciklista te ponešto profesionalaca. Među njima bit će i dva prepoznatljiva domaća imena koja će, svatko na svoj način, unijeti dodatnu dinamiku u natjecanje – Juraj Šebalj i Ian Peran.

Šebalj, poznat kao automobilistički natjecatelj i zaljubljenik u brzinu, prelazi na dva kotača kako bi iskušao svoje sposobnosti, dok se mladi i perspektivni, jedan od ponajboljih hrvatskih biciklista Ian Peran, član tima Pogi Team Gusto Ljubljana, priprema za izazov s profesionalnom ozbiljnošću i velikom motivacijom.

Za neupućene, Tadej Pogačar, poznat i kao Pogi, slovenski je profesionalni biciklist, višestruki pobjednik Tour de Francea, svjetski prvak i osvajač brojnih klasičnih utrka. Njegov nastup daje ovom događaju dodatnu važnost i čini ga jedinstvenom prilikom da se amateri i profesionalci nađu na istoj stazi.

Foto: Huawei

Pogi Challenge zamišljen je kao masovni događaj u kojem amateri startaju prvi, a nekoliko minuta kasnije na stazu kreće Pogačar. Cilj je jednostavan – izdržati što dulje ispred njega, dok on svojim ritmom sustiže i prestiže natjecatelje. Utrka počinje u Komendi, a završava usponom na Krvavec, s najbržim vozačima koji se očekuju nešto više od sat vremena nakon starta.

Juraj Šebalj priprema se u Zagrebu. Kombinira treninge izdržljivosti i snage, testira bicikl u realnim uvjetima, od gradske vožnje do strmih zagrebačkih uspona. Analizira trasu, prati profile dionica i planira strategiju vožnje, sve uz podršku svojih suradnika i prijatelja biciklista.

Ian Peran, rodom s Raba, trenutno živi i trenira u okolici Ljubljane. Ondje odrađuje pripreme u zahtjevnim uvjetima koji kombiniraju duge uspone i brze dionice, što mu omogućuje da simulira stvarne utrke. Kao aktivni natjecatelj u Pogi Team Gusto Ljubljana, fokusiran je na precizno doziranje snage, intervale i održavanje tempa, a treninzi u Sloveniji pomažu mu da se što bolje prilagodi lokalnoj konfiguraciji terena i uvjetima koji ga očekuju na utrci.

Oba sportaša koriste novi Huawei Watch GT 6 Pro koji im pomaže pratiti napredak i upravljati treninzima. Sat podržava više od stotinu sportskih profila, uključujući biciklizam, a njegove napredne metrike poput virtualnog power metera i precizne navigacije olakšavaju im pripreme. Senzori za otkucaje srca, SpO₂ i varijabilnost pulsa rade u stvarnom vremenu, pa Juraj i Ian mogu pratiti reakciju tijela i prilagoditi tempo.

Foto: Huawei

„Navikao sam na brzinu u autu i motor od nekoliko stotina konja, a sad mi je najveći motor – moja pluća i noge. Bicikl sam ne mijenja brzine, nema gumba za start ni boks u kojem se hladiš, ali baš to je fora. Ako mi negdje na usponu ponestane snage, uvijek mogu reći da sam došao testirati granice, a ne da sam zakasnio. U pripremama mi puno pomaže Huawei sat, koji nije samo štoperica nego pravi trener na ruci, prati me, daje savjete i pomaže da treniram pametnije i s pravim intenzitetom“, rekao je Juraj Šebalj.

Foto: Huawei

„Voziti utrku u kojoj nastupa Tadej Pogačar posebno je iskustvo i velika motivacija. On je uzor mnogim mladim biciklistima, a činjenica da se možemo naći na istoj stazi daje dodatni poticaj da izvučem maksimum iz sebe. Treninzi u okolici Ljubljane pomažu mi da budem u vrhunskoj formi, a uz Huawei Watch GT 6 Pro lako pratim snagu, ritam i oporavak, što mi daje sigurnost i jasnoću u svakom treningu“, istaknuo je Ian Peran.

U narednim danima Šebalj i Peran odradit će završne treninge i simulacije utrke, svatko na svom terenu – Juraj na zagrebačkim usponima, a Ian na slovenskim brežuljcima – kako bi što spremniji dočekali start u Komendi.