Malo poznata pogreška prilikom grijanja izlaže vaš dom riziku od vlage i plijesni

Nekoliko zadnjih dana poprilično je hladno pa pripazite na jednu pogrešku kod grijanja koja štedi novac, ali mogla bi utjecati na pojavu plijesni. Hladno vrijeme utječe na povećani rizik od rasta plijesni, a plijesan se razvija u vlažnim uvjetima pa je važno da budete svjesni kako je brzo ukloniti, i što je još važnije, držati je podalje od svog doma, piše Mirror.

Mnogi ljudi smanjuju ventilaciju u svojim domovima kako bi smanjili račune i održali svoje domove toplima, ali tada nastaje raj za rast plijesni, tvrde stručnjaci iz tvrtke Peter Cox, vodećeg britanskog stručnjaka za vlagu i plijesan. Ljudi nesvjesno pogoršavaju situaciju načinom na koji suše odjeću i tuširaju se.

Prema stručnjacima, mnogi se ljudi trude držati prozore zatvorene i smanjiti ventilaciju u pokušaju da smanje svoje račune za energiju, ali to bi moglo nenamjerno prouzročiti rast plijesni. Držanje zatvorenih prozora može se činiti kao idealan način za održavanje topline doma, ali to bi mogao biti ''dvostruki mač''.

Nicholas Donnithorne, voditelj tehničkih usluga u Peter Coxu, rekao je: "Podaci pokazuju snažnu korelaciju između ljudi koji se trude smanjiti ventilaciju u svojim domovima kako bi uštedjeli energiju i naglog porasta plijesni. Svi želimo pronaći načine da smanjimo svoje račune za energiju tijekom hladnijih mjeseci, ali zadržavanje toplog vlažnog zraka u prostoriji može prouzročiti probleme s plijesni. Plijesan ne samo da izgleda ružno već može imati implikacije na naše zdravlje".

Savjetovao je i da postoje načini na koje ljudi mogu pomoći u smanjenju rizika od rasta plijesni, a to bi moglo biti ulaganje u odvlaživač zraka za smanjivanje vlage, bez potrebe za otvaranjem prozora. Nicholas je dodao: "Ako problem potraje, neophodno je potražiti stručnu pomoć, a ne samo bojiti preko plijesni."

Stručnjaci apeliraju na to da je provjetravanje od vitalnog značaja i da bez prozračivanja doma ne može topli vlažni zrak nikamo izaći. To znači, ako vlaga nema kamo otići, da se može kondenzirati, što povećava mogućnost za stvaranje plijesni. Stručnjaci su otkrili neke od najboljih načina za izbjegavanje plijesni.

To uključuje ventilaciju, posebno nakon kuhanja ili tuširanja. Izbjegavajte sušenje odjeće na radijatorima jer to blokira toplinu i sprečava cirkulaciju zraka. Time se također oslobađa velika količina vodene pare dok se odjeća suši. Umjesto toga, koristite sušilo ili sušite robu na otvorenom ako je moguće. No ulaganje u odvlaživač zraka pomoći će izvući sav višak vlage.

