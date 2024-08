Jedna greška koju mnogi čine prilikom pranja može učiniti zube žutima. Izbjegnite je!

Jedna je stomatologinja na društvenim mrežama progovorila o pogrešci koju mnogi ljudi čine prilikom pranja zubi, a da nisu ni svjesni da je riječ o pogrešci. Održavanje zubi čistima i zdravima zahtijeva trud i vrijeme – točnije, trebali bismo ih prati minimalno dva puta dnevno po dvije minute, a prema potrebi i češće. Osim što donosi svježinu i uklanja neugodan jutarnji zadah, kao i eventualne ostatke hrane koji se zadrže između zubi, pravilno održavanje usne šupljine smanjuje rizik od karijesa i problema s desnima, piše LADBible.

Međutim, postoji nešto što radi previše ljudi, a što može štetiti oralnom zdravlju. Riječ je o pogrešci koju možda i sami radite, a moglo bi biti kasno kad shvatite da je riječ o pogrešci. Stomatološki stručnjaci diljem svijeta prepoznali su ovaj problem te upozoravaju na promjenu navika kako bi se spriječile štetne posljedice po zdravlje.

VEZANI ČLANCI:

Život je često užurban pa neke stvari radimo rutinski, ne razmišljajući previše o njima, no zato su tu društvene mreže da nas podsjete ne važne stvari.

Stomatološka higijeničarka iz Chelsea Dental Clinica objavila je kratki video na TikToku, objašnjavajući probleme koji se javljaju ako ne znate kada je vrijeme za zamjenu četkice za zube. Ona kaže kako većina ljudi nema jasnu predodžbu o roku uporabe odnosno životnom vijeku četkice za zube.

'Bez obzira imate li električnu ili ručnu četkicu, glavu četkice trebate mijenjati barem svaka tri mjeseca. Najbolji način da provjerite trebate li novu četkicu je da je podignete i, ako vidite da se čekinje savijaju prema van, to je znak da je vrijeme za novu glavu četkice', pojasnila je zdravstvena djelatnica.

GALERIJA: Uvrstite ih u jelovnik: Ovo su 3 najbolje namirnice za rješavanje sala s trbuha

Ona je upozorila i na situaciju kada se četkica za zube troši brže nego što bi trebala. Kaže kako to može značiti da prejako četkate zube. 'Ako prejako četkate zube, to može dovesti do oštećenja cakline, što može učiniti vaše zube žućima. Može dovesti i do povlačenja desni. Ni jedno ni drugo nije posebno atraktivno, a može uzrokovati i mnoge druge probleme', upozorila je.

Drugim riječima i prečesto te previše intenzivno četkanje zubi može dovesti do niza problema. Ne samo da će istrošena caklina otkriti žute zube, već zubi mogu postati osjetljiviji na različite temperature i senzacije.

I drugi stomatološki stručnjaci upozoravaju na pravilo o zamjeni četkice svaka tri mjeseca jer su istraživanja pokazala da su četkice manje učinkovite u uklanjanju plaka nakon tog roka, što znači da i nakon pranja na zubima ostaju bakterije. To znači da biste, unatoč činjenici što redovito perete zube, mogli imati loš zadah, a takvo stanje u konačnici može rezultirati ozbiljnim bolestima zubi i desni.

Jednojajčane blizanke: "Želimo se udati za istog muškarca, ali nam zakon to ne dopušta"