U ovoj je općini sagrađena najstarija željeznička pruga u Hrvatskoj kojom i danas prolaze vlakovi

Takav prizor ne zaboravlja se lako. Iz akvarija, za koji na prvu nećete ni shvatiti da je akvarij jer je ugrađen u zid pa izgleda kao tapeta, gledaju vas grdosije od nekih 15 kilograma. I onda počnu otvarati ogromna usta i plivaju, pojavljuju se i nestaju. Šarani... Ima ih nekoliko dugih oko 70 centimetara, a uz njih i puno manjih.

– Ne, oni nisu za jelo, ne može se ih naručiti, to su naši ljubimci. Atrakcija – smije se Karolina Kračun, koja sa suprugom Zlatkom i kćeri Ivanom vodi brigu o restoranu Atlantik u Nedelišću. No to ne znači da kod njih ne možete pojesti šarana. Dapače, šaran na rašljama i šaran na njihov način specijaliteti su po kojima su, uz lignje na više načina, poznati u široj okolici. Na ruku im ide i odlična lokacija uz jednu od najprometnijih cesta u Međimurju, onu od Čakovca do Varaždina.

– Poznati smo i po bograču, tako barem naši gosti kažu – dodaje. Obitelj restoran ima od 1994. godine pa će dogodine proslaviti 30 godina rada.

– Prvo je tu bila kavana u kojoj su se također pripremala jela, samo što tada nije bilo gableca. Sad imamo i gablece – veli Spomenka. Nude i odreske, riječne i morske ribe, mesne plate, neizbježne pizze i hamburgere... Na dan kad smo ih posjetili, za gablec se moglo birati između mađarskog gulaša (4,25 eura), pečene piletine sa širokim rezancima i salatom (4,65 eura), špek fileka (5,30 eura), šarana na način Atlantik s krumpir-salatom (6,65 eura), sira s vrhnjem, špekom i lukom (5,30 eura), bograča (6,65 eura) i još nekoliko jela. Mi smo se odlučili za platu s lignjama za dvije osoba koju smo platili 24,55 eura. Sastojala se od lignji na tri načina, kuhanog krumpira s blitvom i pomfrita te dva umaka.

Izbor i kvaliteta jela (do 50 bodova) 46

Izbor i ponuda pića (do 15 bodova) 12

Posluga i ljubaznost (do 10 bodova) 10

Dojmovi i prostor (do 20 bodova) 18

Ukupnost ponude (do 5 bodova) 4

ukupno: 90