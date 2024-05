Zabrinjavajući razlog zašto ne biste smjeli predugo zadržavati mokraću: Čitav je niz mogućih zdravstvenih problema..

Od malih nogu nam govore da nikada ne držimo mokraću u sebi, a postoji važan zdravstveni razlog zašto. Iako neki možda misle da zadržavanje na neko vrijeme može pomoći vašem dnu zdjelice, nikada nije dobra ideja produžiti rad mjehura na duže vrijeme. Kad morate ići na WC, morate ići - i postoje zabrinjavajući razlozi zašto to nikada ne biste trebali zadržavati, piše Mirror.

Osim što je neudobno, napuhane vas, a i boli, zadržavanje urina može uzrokovati čitav niz zdravstvenih problema kao što su infekcije, nesposobnost i u najgorem slučaju pucanje mjehura. Liječnici preporučuju odlazak na WC barem svaka tri sata, ali za neke ljude to možda nije moguće, a postoje neke stvari koje biste trebali znati prije nego produžite odlazak na WC.

Duga putovanja automobilom, sastanci ili boravak negdje gdje morate zadržati urin možda neće predstavljati problem ako ga trebate zadržati u rijetkim prilikama, a prema Healthlineu, zdravi mjehur može zadržati oko dvije šalice urina prije nego što je u potpunosti pun, a ponekad bi se mogao još više rastegnuti i držati više. Međutim, postoje neke stvari koje biste prvo trebali znati o ovome. Idealno bi bilo da odete na WC svaki put kad osjetite da morate ići, a ako to ne učinite, to može uzrokovati probleme. To uključuje:

Nedovoljno pražnjenje mjehura može dovesti do infekcije mokraćnog sustava (UTI)

Zadržavanje mokraće kao navika može značiti da bi vaš mjehur mogao početi atrofirati. To bi na kraju moglo dovesti do inkontinencije.

Ako to radite do 10 sati ili više, to može dovesti do razvoja urinarne retencije. To znači da se mišići u vašem mjehuru ne mogu opustiti i da ćete se boriti s mokrenjem čak i kada želite mokriti.

U ekstremnim slučajevima, previše zadržavanja mokraće može uzrokovati pucanje mjehura.

Međutim, važno je znati da su vaše šanse da umrete od zadržavanja urina znatno niske, a neki zdravstveni radnici tvrde da to možda nije ni moguće. Ono što će se najvjerojatnije dogoditi jest da će se vaš mjehur nehotice otpustiti prije nego što budete u većoj fizičkoj opasnosti. No, to je ono što može dovesti do pucanja mjehura - što onda može postati stanje opasno po život.

Osobe koje danima drže svoje urin u sebi izložene su velikom riziku od razvoja infekcije mokraćnog sustava jer se izlažu bakterijama koje bi trebale biti otpuštene iz tijela. Infekcije mokraćnog sustava tada mogu dovesti do niza drugih problema koji će zahtijevati hitnu medicinsku pomoć - ali ako ste jedan od onih koji urin povremeno zadrže, najvjerojatnije ćete biti dobro.

