Janjolinka i Kristina Halužan peku u Proofu 33, novom zagrebačkom hit-mjestu

Slasni sendviči u focaccii s fermentiranim krumpirom, veganske, mesne i riblje pizze scrocchiarelle te slavne janjolinkine slastice samo su dio novog gastro koncepta “Proof 33”, koji se nedavno smjestio u skrovitom dvorištu u Ilici 33. Mlađa je to sestra popularnog brunch bara “Broom 44”, a iza male proizvodnje stoji dobro uigrana ekipa gastro kreativaca, braća Ivan i Tomislav Marković te glavne zvijezde, gastro blogerica Janja Benić, poznatija kao Janjolinka, te Kristina Halužan, višestruko nagrađivana hrvatska pizzaiola.

Foto: Sanjin Struikić/PIXSELL

Janja će tako, uz svoje popularne krafne, biti zadužena i za izradu babke, tarta te slanih i slatkih galetta sa sourdough starterom čiji se sastojci mijenjaju ovisno o godišnjem dobu i svježim sezonskim namirnicama. A Kristina, ambasadorica Mainardi Fooda koja je svoje umijeće specijalizirala u najboljim napuljskim pizzerijama, posjetitelje će zaintrigirati specijalnim stilom pripreme pizze, odnosno jednim od stilova pripreme pinse romane koji se dosad još nije radio u Hrvatskoj.

Foto: Sanjin Struikić/PIXSELL

'Izraz Proofing, po kojemu je ovaj objekt dobio ime, na engleskom označava proces “dokazivanja” aktivnosti kvasca u tijestu tijekom njegova dizanja, čime se provjerava je li tijesto dovoljno naraslo za pečenje, a broj 33 odnosi se na, dakako, na kućni broj. Svi koji se sami žele uvjeriti da će Ilica 33 postati novo “it” mjesto za dobru hranu, ukusan gablec, autentično iskustvo i druženje, pozvani su doći isprobati novom zagrebačkom hit-mjestu Janjolinka i Kristina Halužan našu ponudu', kazao je Marković.

Foto: Sanjin Struikić/PIXSELL

U njihovim ćete delicijama moći uživati i na licu mjesta, no Proof 33 generalno je zamišljen kao prostor gdje se proizvodi uzimaju u formi za van. Upravo se iz toga razloga sve pakira u posebne praktične kutije koje, kada se rastvore, služe i kao svojevrsni tanjurići. U ponudi će, po cijeni od 15 do 20 eura, biti cijele pizze, pravokutnog oblika, no moći ćete se počastiti i polovicom te kriškom.

Foto: Sanjin Struikić/PIXSELL

Cijene slastica kretat će se od 1,80 do 3,50 eura, za sendviče ćete morati izdvojiti pet do sedam eura, a za cijele pizze pravokutnog oblika od 15 do 20 eura. Bit će moguće kupiti i samo komad ili polovicu pizze.

Foto: Sanjin Struikić/PIXSELL

