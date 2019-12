Istraživanje potvrdilo: Žene potajno pojačavaju grijanje iza partnerovih leđa

Ženama je i na radnom mjestu hladno, pokazali su rezultati. Ako govorimo u brojkama, temperature su na radnom mjestu prilagođene većinom 40-godišnjim muškarcima koji teže oko 70 kilograma i više, a ženski metabolizam, pa i tijelo u prosjeku manje za 20 do 30 posto, što znači da im treba više topline.

Sve zbog estrogena

Znanstveni dokazi pokazuju kako su žene osjetljivije na hladnoću. Istraživanje objavljeno u magazinu The Lancet, pokazalo je kako je temperatura ženskih ruku izloženih hladnoći oko tri stupnja manja od temperature muških ruku. Izgleda da ženski hormon estrogen malo zgušnjava krv što znači da je protok krvi do kapilara nešto manji. A kako se kapilare protežu do vršaka prstiju na rukama i stopalima, to objašnjava činjenicu da su ženama ruke i noge nešto hladnije nego muškarcima. Za vrijeme ovulacije, razina estrogena je još viša, pa je ženama tada posebno hladno.

