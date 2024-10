Istraživanje pokazalo: Ova svakodnevna navika povećava rizik od bolesti mozga

Opuštanje ispred televizora i gledanja serija mnogima je ritual nakon stresnog dana. No, istraživači su sada upozorili da predugo gledanje televizije može dovesti do rizika od brojnih ozbiljnih stanja, uključujući demenciju, piše The Sun.

Istraživanje, u kojem je sudjelovalo više od 400.000 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu prosječne dobi od 55,8 godina, pokazalo je da gledanje televizije pet sati dnevno povećava rizik od razvoja demencije, Parkinsonove bolesti i moždanog udara. Cilj je bio istražiti vezu između rekreacijskog vremena provedenog pred ekranom i zdravlja mozga kod sredovječnih i starijih osoba.

VEZANI ČLANCI:

Istraživači s Medicinskog sveučilišta Tianjin u Kini analizirali su podatke o 407.792 ljudi u dobi od 37 do 73 godine. Od tih ljudi, 40.000 je imalo skeniranje mozga. Praćenje je trajalo 13 godina tijekom kojih je 5227 ispitanika razvilo demenciju, 6822 je imalo moždani udar, a njima 2308 je dijagnosticirana Parkinsonova bolest.

Dnevno vrijeme ispred ekrana više od polovice sudionika bilo je između jednog i četiri sata dnevno. Prosječno vrijeme gledanja televizije bilo je 2,7 sati, dok je rekreacijsko vrijeme pred računalom iznosilo 1,1 sat.

Ovo je 6 'loših' stvari koje biste zapravo trebali raditi za bolje zdravlje crijeva

Oni koji su televiziju gledali tri do pet sati dnevno imali su 15 posto veći rizik od razvoja demencije u usporedbi s onima koji su gledali TV jedan sat ili manje. Oni koji su provodili više od pet sati dnevno gledajući TV imali su 44 posto veći rizik od razvoja demencije, 12 posto veći rizik od moždanog udara i 28 posto veći rizik od razvoja Parkinsonove bolesti.

Istraživači su također otkrili da je više od pet sati TV-a povezano s manje sive tvari i manjim centrima za pamćenje, a oboje je povezano s bolestima mozga. Nejasno je zašto gledanje televizije ima takve učinke na mozak. Jedna je teorija da sjedilački način života, s nižom razinom mišićne aktivnosti i potrošnje energije, dovodi do kronične upale i smanjenog dotoka krvi u mozak. 'Ograničenje dnevnog vremena gledanja televizije na tri sata dnevno pokazalo se najkorisnijim za poremećaje povezane s mozgom', zaključak je istraživača.

Najčešći simptomi moždanog udara nastaju iznenada: Ovo su pet ključnih