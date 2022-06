Istraživanje pokazalo: 'Ključ' sretne veze je u zajedničkom vježbanju i odlascima u teretanu

Prema jednom istraživanju vježbanje ključ za zdravu i sretnu vezu je vježbanje u dvoje. Istraživanje je provedeno na 7600 odraslih osoba, a pokazalo je da većina onih koji su vježbali skupa sa svojim partnerima vjeruju da im je baš to popravilo vezu, prenosi metro.

Više od polovice ispitanika reklo je tako da je zajedničko vježbanje imalo neke pozitivne učinke na njihovu vezu, kao i da je vrijeme provedeno u vježbanju udvoje 'dragocjeno i kvalitetno'.

Kada parovi vježbaju zajedno, rekli su znanstvenici sa istraživanja, raste i međusobna privlačnost jer većina ljudi voli promatrati svog partnera dok vježba, pogotovo muškarci žene.

"Vježbanje također vodi do zdravijeg života te smanjuje stres i negativne emocije; a što je manje stresa, to je manje i svađa među parovima. Također, kada netko ima podršku za vrijeme vježbanja koja će ga motivirati i bodriti, to povećava njihovu uspješnost u vježbanju, a i povećava osjećaj povezanosti među ljudima."

Zato, ističu, parovi koji umjesto da doma sjede svoje zajedničko vrijeme provode u teretani, imaju kvalitetniji odnos i sretniji su u svojim vezama. Također, parovi više uživaju u vremenu provedenom zajedno kada su aktivni, bilo da je to samo šetnja gradom ili tjelovježba. Stoga sljedeći put kada želite provesti kvalitetno vrijeme sa svojim partnerom, razmislite o nekoj aktivnosti.

