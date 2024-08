Isprobavajte ih na vlastitu odgovornost: Ovo su najopasnije seksualne aktivnosti u koje su se ljudi upustili

Iako se vođenje ljubavi često doživljava kao vrhunac užitka, postoje određene seksualne situacije koje mogu umanjiti tu čaroliju i čak dovesti do neugodnih ili potencijalno opasnih iskustava. Kako bi budući ljubitelji izbjegli takve zamke, korisnici društvenih mreža su podijelili svoje najgore seksualne trenutke, uključujući i one koje bi bilo najbolje izbjegavati, piše New York Post.

Jedna od takvih tema pojavila se na popularnom Reddit forumu, gdje su korisnici upitani: ‘Što je nešto seksualno što NIKADA više nećete raditi?’. Iako se u filmovima tuš često prikazuje kao idealno mjesto za strastveni susret, brojni odgovori su pokazali da je seks pod tušem jedan od najmanje omiljenih izbora.

VEZANI ČLANCI:

‘Zavrtjelo mi se u glavi dok sam bila u pognutom položaju pod tušem, osjećala sam se kao da ću se onesvijestiti’, opisala je jedna korisnica. Još jedna korisnica priznala je kako je tijekom takvog susreta slomila rebra i udarila glavom o keramičku pločicu.

Zanimljivo je da i seks i tuširanje vrućom vodom mogu izazvati vazovagalnu sinkopu, što je stanje u kojem dolazi do naglog pada krvnog tlaka, što može uzrokovati vrtoglavicu i nesvjesticu. Kako navodi Medical News Today, ‘živac vagus, koji regulira rad srca i sužavanje krvnih žila, može privremeno izgubiti kontrolu zbog pretjerane stimulacije, što dovodi do širenja krvnih žila, pada krvnog tlaka i moguće nesvjestice’.

GALERIJA: Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks!

Osim toga, kombinacija seksa i tuširanja može povećati rizik od padova, dok sama voda ispire prirodni lubrikant tijela, što može otežati seksualni čin. Također, suprotno uvriježenom mišljenju, tuširanje ne štiti od spolno prenosivih bolesti, a čak može uzrokovati klizanje kondoma, čineći ih manje učinkovitim.

Slične neugodnosti mogu se dogoditi i tijekom seksa na plaži, iako se to može činiti kao romantična ideja. ‘Zaboravit ćete na pijesak, ali ćete ga se brzo sjetiti’, komentirao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: ‘Pijesak je grub, hrapav i iritantan, i ima ga posvuda’. Osim nelagode, plaža može biti opasno okruženje jer studije pokazuju da pijesak na plaži sadrži do 100 puta više fekalnih tvari nego morska voda.

VEZANI ČLANCI:

Intimni susreti na otvorenom također su riskantni, posebno zbog rizika od uboda insekata ili kontakta s otrovnim biljkama. ‘Seks u šumi po mraku... najgore iskustvo koje sam ikad imala’, prisjetila se jedna korisnica, opisavši kako je završila s plikovima nakon kontakta s otrovnim hrastom.

Među ostalim neugodnim iskustvima koja su korisnici podijelili, našla se i oralna intima nakon što je partnerica jela mentu, zbog neugodnog osjećaja žarenja, te seks na radnom stolu nakon radnog vremena, što se pokazalo kao daleko od sigurnog.

Istraživanje pokazalo: Postoji veza između seksa i boljeg pamćenja!