Zašto žene varaju? Odgovor leži u uobičajenom problemu kojeg imaju mnogi parovi

Iako svi znaju da je pogrešno varati partnera, čini se da to nije dovoljno da spriječi ljude u tome. Prema studiji iz 2021., nevjerojatnih 21% ljudi priznalo je da je prevarilo partnera, što je povećanje od 1% u odnosu na prethodnu godinu. U pokušaju da shvati što ženu tjera da vara svog partnera, zabrinuti muškarac upitao je korisnike Quore: ‘Što vas je natjeralo da prevarite svog muža?’, Kao odgovor, otkrio je 'uobičajeni' problem u vezi koji žene usmjeri u tuđe ruke, piše Mirror.

Jedna korisnica je priznala: ‘Moj bivši muž izgubio je svu seksualnu želju. Bez obzira koliko sam pokušavala, nije htio imati seks sa mnom. Problem je što sam ja to stvarno željela. Pa sam imala seks s tipom koji je živio preko puta. Nije bio baš dobar, pa sam rekla mužu da ću provesti vikend s prijateljicom, ali sam umjesto toga otišla na orgije na koje smo i moj bivši muž i ja redovito dolazili’.

‘Nije dugo potrajalo, ali to što sam ga prevarila me samo po sebi napaljivalo. Kad me uhvatio, nije me bilo briga i to je bio brz razvod’, dodaje. Međutim, druga žena kaže da je prevarila muža tek nakon što je saznala da joj je bio nevjeran.

Rekla je: ‘Varao je i ja sam to znala. Jedan od dečki s kojima se družio nije mogao vjerovati da me vara pa mi je rekao za to. Rekla sam mu da mi nabavi dokaze. Donio mi je fotografiju mog muža kako se seksa s djevojkom u svom uredu (on je bio vlasnik tvrtke) i kada je moj muž otišao spavati tog istog dana, ja sam spavala s njegovim prijateljem u susjednoj sobi znajući da je to uspješna osveta’.

Nadovezujući se na to, druga žena tvrdi da je prevarila svog partnera samo zato što ju je on prvi izdao. Rekla je: ‘Bila sam u visokoj trudnoći i on to nije smatrao privlačnim. Čak je upoznao ženu na internetu s kojom je spavao u našoj zajedničkoj kući. Pronašla sam njezino donje rublje kasnije tog dana. On je sve negirao’.

Ali, još je jedna žena priznala kako joj je žao što je uhvaćena u prevari, ali da nije loše izdati svog partnera na ovaj način. Rekla je: ‘Uvijek oklijevam prije nego što prevarim kao da razmišljam o posljedicama. Ali nikada nisam požalila tijekom ili nakon prevare. Međutim, osjećam se krivom ako me uhvate, a ponekad čak i ako ne jer se opravdavam time da nikada nismo imali izričit dogovor da to ne smijemo raditi i da je on znao za moju ovisnost prije nego što smo se vjenčali’.

