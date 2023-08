Imate omiljenu hranu? To bi moglo biti zbog genetike, a ne samo okusa!

Ako volite pojesti bananu ili popiti čašu crnog vina, to možda ima više veze s vašim genima nego što mislite. Već znamo da su naše sklonosti hrani ukorijenjene u našoj kulturi. Na primjer, jedno je istraživanje pokazalo da kulturološke razlike utječu na to koliko ljudi uživaju u izgledu, mirisu, okusu i teksturi različite hrane. Sada, novi podaci objavljeni u časopisu Nature Communications sugeriraju da bi naša genetika mogla imati vrlo velik utjecaj na hranu koju volimo i ne volimo, piše Very Well Health.

Čini se da oko 500 gena “izravno utječe” na prehranu ljudi, prema medicinskom fakultetu Sveučilišta u Coloradu, koji je analizirao zdravstvene, socijalne i ekonomske podatke ljudi iz UK Biobanka, baze podataka više od 500 tisuća ljudi.

Zaključili su kako izgleda da postoji 300 gena “izravno povezanih” s konzumacijom određene hrane i blizu 200 gena povezanih s prehrambenim navikama oko grupa hrane kao što su riba ili voće.

“Neki geni koje smo identificirali povezani su sa senzornim putevima – uključujući one za okus, miris i teksturu – i također mogu povećati reakciju nagrađivanja u mozgu”, rekla je Joanne Cole sa Sveučilišta u Coloradu, koja će predstaviti nalaze na godišnjoj konferenciji Američkog društva za prehranu u Bostonu.

“Budući da genetika ima puno manju ulogu u utjecaju na unos hrane nego svi okolišni čimbenici, moramo proučiti stotine tisuća pojedinaca kako bismo otkrili genetske utjecaje među okolišnim čimbenicima”, rekla je Cole.

Otkriće veza između gena i vrsta hrane moglo bi s vremenom pomoći u sastavljanju dijeta i programa mršavljenja. Mogući sljedeći korak, prema znanstvenicima, je saznati “može li upotreba genetike osobe za prilagodbu profila okusa dijete osmišljene za mršavljenje poboljšati pridržavanje”.

