'Imamo odličan i divlji seks, ali želim njegovoj supruzi priznati sve jer mi je dosta njegovih laži'

- Moj ljubavnik stalno laže, ali seks je toliko odličan da mu sve opraštam. Upoznali smo se u baru prije devet mjeseci i rekao mi je da je slobodan, ali da radi izvan grada. Pričali smo online i rekao mi je kako voli pričati i provoditi vrijeme sa mnom. No onda je odjednom nestao i nismo se čuli dva mjeseca. Odjednom mi se javio i pitao da se nađemo, kada mi je objasnio da ima partnericu i dva sina od 4 i 8 godina. Rekao mi je da je skrivao istinu jer je znao da će me povrijediti. Tada smo započeli aferu, ali on ne želi ostaviti svoju obitelj zbog mene - rekla je za The Sun.

Odlučili su da će krenuti dalje sa svojim životima, ali onda joj se on ponovno javio i rekao da je lagao i da zapravo ima sinove od 20 i 22 godine te da je otišao od doma. Obećao joj je da joj neće više lagati i proveli su odličan vikend zajedno. No kada su otišli, rekao joj je da ima ogromnu odluku za donijeti, ali nije rekao u vezi čega. Od tada nije čula za njega i sada razmišlja da se javi njegovoj supruzi i sve joj prizna.

- Ovo je bilo jedno teško iskustvo, pogotovo jer vam je karantena smanjila mogućnosti da se maknete od njega. Pomoći će vam da nastavite dalje sa životom i zapamtite da ste sretni što ste izbjegli odnos s njime. Samo zamislite kakav je život za njegovu suprugu i djecu. Ona vrlo vjerojatno zna što se događa pa je nemojte kontaktirati. Sljedeći put kad vam se javi s još jednom pričom, recite mu da je gotovo, odgovorila joj je Deidre.

