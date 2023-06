"Imam 40 i 25 godina starijeg supruga: Nikada mi prije godine nisu smetale, no sada postaju problem"

Ja sam 40-godišnja žena udana za muškarca koji je upravo napunio 65. Upoznali smo se kad sam ja imala 25; on je bio dinamičan i nedavno razveden 50-godišnjak; i ludo smo se zaljubili. Bio je jako zgodan i zabavan pa kad me zaprosio, nisam puno razmišljala, napisala je anonimno žena u pismu terapeutkinji i kolumnistici portala Mirror, Colleen Nolan. Skupa, kaže, imaju dvoje djece, od devet i 12 godina, te su oboje jako s njima zaokupljeni i obožavaju ih. Ipak, druge im stvari u braku više ne idu tako dobro, a problemi među njima traju otprilike zadnjih godinu dana. "Jednostavno mi je postao jako dosadan i nikada ne želi raditi stvari koje mene vesele. Razlika u godinama mi nikada prije nije bila problem, ali mislim da je sada postala. Da stvar bude gora, nedavno je odlučio otići u mirovinu jer si to može priuštiti, ali sada je po cijele dane kući i oko kuće, što mi smeta. Puno više mi pomaže s djecom što je dobro, no odjednom ga vidim u nekom novom svjetlu i takav mi se baš ne sviđa...", rekla je.

Poželi zato, piše, da on jednostavno izađe i radi bilo što, a iako zna da to zvuči grozno tako zaista i misli jer se od nedavno često svađaju kad su zajedno pa osjeća da joj treba malo osobnog prostora prostora. "Sada više nisam sigurna da ćemo preživjeti ovu udaljenost koja je među nama nastala, a to je tužno jer smo bili dobar par. Imate li kakvih ideja?", pitala je terapeutkinju.

Muškarci, kakvi ste ljubavnici otkrit će vaš horoskopski znak

"Mislim da u vezama s velikom razlikom u godinama često dođe do krizne prekretnice baš kad se stariji partner nađe u nekoj drugoj životnoj fazi, kao što je u njegovom slučaju mirovina. Zato mislim da je uzrok vaše krize više umirovljenje vašeg supruga nego razlika u godinama među vama jer dobivam mnogo pisama od ljudi koji su otišli u mirovinu i od tada svojim partnerima idu na živce", napisala je Colleen.

VEZANI ČLANCI:

"Umjesto da bježite od problema, suočite se s njim i razgovarajte o tome kako se osjećate. Možda vam ponekad treba nešto osobnog prostora, što je u redu. Izađite i vidite se s prijateljima, zabavite se izvan veze s njim, ali nemojte izbjegavati razgovor; recite mu da vam je teško kod kuće otkad ste cijelo vrijeme zajedno i da to ne pomaže vašem romantičnom životu. Razmislite postoji li nešto što biste zajedno mogli raditi, a da bi bilo zabavno vama i njemu, i ako treba podsjetite ga da ima 65, a ne 85 godina. Stvorite prilike da ugodno provedete zajedničko vrijeme; otiđite negdje za vikend ili napravite večeru za vas dvoje. Možda to nije kraj puta za brak - možda ste se samo 'izgubili'", poručila je.

Terapeutkinja otkriva što treba izbjegavati za dobar odnos sa svekrvom: 'Nemojte se nikada žaliti na muža!'