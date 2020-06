Iako se često prave da ne gledaju, žene čine trećinu gledatelja porno filmova

Iako se neke žene zgražaju nad porno filmovima, a nerijetko ih i nazivaju površnim, odbojnim, agresivnim, plitkim... Što god pričale tako javno, istraživanje PornHuba otkrilo je da žene čine 32 posto ukupnog broja gledatelja, prenosi Psychology Today.



Volontirale su žene koje su priznale da gledaju porno filmove, a podijeljene su u četiri skupine ovisne o razlozima zbog kojih posjećuju porno stranice. Prve od njih su radoznale, te gledaju filmove takvog sadržaja kako bi naučile neke nove tehnike. Druge to rade iz čiste požude, zapravo baš onako kako većinom to rade i muškarci - kao pomagalo kod masturbacije.



Treća skupina žena rekla je da voli gledati 'feminističke porniće', a one iz četvrte grupe tvrde da im erotski filmovi pomažu da malo 'začine' stvari u spavaćoj sobi.

Podaci istraživanja Sveučilišta Denver otkrili su da oko 45 posto žena erotske filmove gleda s partnerom, a njih 30 posto same.



Seksolog Michael Castleman tvrdi da je jako bitan razlog zašto žene gledaju porno filmove taj što zapravo maštaju o BSDM-u - trend koji je započela E. L. James trilogijom '50 nijansi'.



Oko 66 posto žena priznalo je da mašta o seksu s potpunim strancem, a otkrile su i da većinom vole da muškarac dominira u krevetu.