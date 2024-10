Hrvati su jedni od najdebljih Europljana: Znate li u kojim se godinama ljudi najčešće debljaju?

U sklopu istraživanja, znanstvenici su proučavali podatke 13.802 nasumično odabranih osoba iz Nacionalne ankete o zdravlju i prehrani (National Health and Nutrition Examination Survey). Utvrđeno je da je tijekom 20-ih i 30-ih godina života više od polovice sudionika dobilo najmanje 5% svoje tjelesne težine, dok je više od trećine dobilo 10%, piše advisory.com. U prosjeku, odrasli su dobili 8 kilograma tijekom 20-ih i 30-ih godina te 6,5 kilograma tijekom 30-ih i 40-ih. Također je otkriveno da su žene, u prosjeku, dobile više kilograma nego muškarci. One su u prosjeku dobile oko 5,5 kilograma, dok su muškarci dobili oko 2,7 kilograma.

Istraživači su primijetili da se dobivanje kilograma tijekom desetljeća obrnuto proporcionalno povezuje s godinama, dok je pretilost izravno povezana s godinama, što se događa zbog različitih razloga. Prvo, dobivanje težine zahtijeva vrijeme, a iako većina odraslih ne postaje pretila od kilograma dobivenih u 20-im i 30-im godinama, kako s vremenom dobivaju više kilograma, sve su bliže pretilosti.

Metabolizam također raste kako ljudi dobivaju na težini, napisali su istraživači. “Baš kao što je za održavanje većeg kućanstva potrebno više goriva nego za manje, osobe s pretilošću trebaju više energije za održavanje svoje težine nego nepretili pojedinci,“ naveli su. “Kao rezultat toga, kako tjelesna težina raste, potrebno je sve više energije (kalorija) kako bi se dobilo još više kilograma. Zbog toga se dobivanje kilograma obično usporava sa svakim desetljećem života prosječne odrasle osobe.“

Dok je 34% odraslih koji su živjeli u Republici Hrvatskoj u 2019. godini imalo normalnu tjelesnu masu prema njihovom indeksu tjelesne mase (ITM), gotovo dvije trećine (65%) imalo je prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu (42% prekomjernu tjelesnu masu i 23% debljinu), a 1% je pothranjenih, piše HZJZ. ITM je mjera tjelesne mase osobe s obzirom na njenu visinu koja je razmjerno dobro povezana s udjelom masti u tijelu. Uz iznimku onih starijih od 75 godina, što je viša dobna skupina to je i veći udio osoba s prekomjernom tjelesnom masom ili debljinom: najniži udio zabilježen je među odraslima u dobi od 18 do 24 godine (27%), dok je među onima koji su u dobi od 65 do 74 godine zabilježen najviši udio (79%), a slično je i kada gledamo samo udio onih s debljinom (6% naprema 29%).

