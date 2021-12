Hrvati na Redditu otkrili koje blagdanske kolače nikako ne vole, odgovori raznoliki

Uoči blagdana na društvenim mrežama pokrenule su se mnoge prigodne teme - kako tko postavlja lampice na bor, kada ga ukrašavaju, na Badnjak ili ranije, što se nalazi na blagdanskom stolu...



Jedno takvo pitanje osvanulo je na Redditu i pokrenulo lavinu komentara: "Vrijeme prejedanja je skoro na vratima, pa me zanima koji su to kolači koji se nalaze na blagdanskom stolu, a da ih mrzite?", napisao je korisnik i odmah dodao svoj odgovor: "Mrzim čupavce".



Na prvom mjestu najgorih kolača našle su se breskvice. "One breskve... Mislim da to nikada neću probati koliko mi se vizualno gade", kaže jedan korisnik s kojim se slažu i drugi. "Ne mrzim breskve, ali su precijenjene".



"Husari... Odvratni su, a uvijek ih pojedem 250", napisala je jedna osoba.

Koji su vama najgori blagdanski kolačići? Kupovni 71,43% +

Breskve 0,00% +

Oblatne 14,29% +

Vanili kiflice 0,00% +

Čupavci 14,29% +

Svi suhi kolači 0,00% +

Većina se složila da ne vole kolače koji sadrže grožđice, a druga dva ne baš omiljena sastojka zbog kojih izbjegavaju određenu slasticu su cimet i orasi.



Nije baš omiljena ni salama sa suhim voćem i orašastim plodovima, a ni oblatne.



Ne vole se baš ni gotovi kolači kupljeni u pekari ili trgovini, kao ni oni koji su jako suhi.



"Bilo koji suhi kolači... Isuše mi usta, jednostavno ne mogu", kaže jedna osoba na čiji se komentar nadovezala druga: "Oni kupovni suhi, kojih kao ima 5 vrsta a u biti samo kora, prah i margarin. Zube polomiš, a okus fuj!"



Jedan korisnik nasmijao je ostale svojim kratkim komentarom: "Kad sam pijan i salveta je kolač."

