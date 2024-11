Glava vam je 'puna' svega? Doktor otkrio trik od 15 sekundi kako da usporite razmišljanje

Nema potrebe da razbijate glavu tražeći način da zaustavite svoje užurbane misli. Dr. Daniel Amen, dvostruki certificirani psihijatar i istraživač snimanja mozga u Kaliforniji, predlaže duboko disanje da bi se usporilo brzo, neumoljivo razmišljanje. "Četiri sekunde udišite i zadržite dah na sekundu i pol. Osam sekundi izdahnite, zadržite dah na sekundu i pol", objašnjava Amen u videu na TikToku.

"Dakle, to je disanje od 15 sekundi. Ako to radite samo tri ili četiri minute, stvari se stvarno smiruju", dodaje. Amen kaže ako dijafragmalno disanje ne djeluje, treba pokušati s intenzivnim vježbanjem, što je pokazalo da povećava razinu hormona sreće serotonina u mozgu. Fairlee Fabrett, psihologinja u bolnici McLean pridruženoj Harvardu, kaže da je anksioznost često kriva za užurbane misli, piše New York Post.

"Ljudi koji se bore s užurbanim mislima stalno su zabrinuti o tome što treba učiniti, što nije učinjeno i što je sljedeće. Ili su opsjednuti prošlim, sadašnjim ili budućim situacijama", objašnjava Fabrett. Dodaje i da kada vam užurbane misli preuzmu um, tada ne možete ostati usredotočeni i osjećate se zarobljeni, što vas čini još tjeskobnijima i pod stresom, a ciklus se nastavlja.

Poput Amena, Fabrett preporučuje vježbanje, možda seriju sklekova ili deset skokova, da biste ublažili tjeskobu. Ona također predlaže da prepoznate užurbane misli da biste stekli osjećaj kontrole nad njima, brojite udisaje, odvratite um čitanjem ili nazovite prijatelja i rasporedite vrijeme da prođete kroz sve misli odjednom. Klinika Cleveland primjećuje da vam ubrzani mozak može otežati da utonete u san.

Specijalistica bihevioralne medicine spavanja Michelle Drerup prošle je godine savjetovala meditaciju prije spavanja, uključivanje u progresivno opuštanje mišića zatezanjem i opuštanjem svake mišićne skupine u tijelu, zaustavljanje vremena pred ekranom dosta prije spavanja i zapisivanje negativnih misli u dnevnik "brige", a pozitivnih u dnevnik "zahvalnosti". "Upuštanje u zahvalnost neposredno prije spavanja rezultira smirenijim tijelom i pozitivnijim mislima prije spavanja", zaključila je Drerup.