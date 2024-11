Fontana di Trevi bez vode, a turisti novčiće bacaju u mali bazen: Postao je predmetom sprdnje

Jedno od turistima najomiljenijih rimskih lokacija, Fontana di Trevi, ovih dana izgleda poprilično bizarno. Fontana je, naime, ostala bez vode, a turisti sada novčiće bacaju u mali bazen koji je posao predmet sprdnje i društvene ironije. Društvene mreže su, kako piše La Reppublica, podivljale: "Kakav je ovo bezobrazluk? Izgleda kao LIDL bazen na napuhavanje!", "Zamišljam glas u metrou 'A... sljedeća stanica kod bazena Trevi, desni izlaz'". "Zamislite da ste išli 14 sati avionom do Fontane di Trevi i nađete se u gradskom bazenu", šali se pak jedan korisnik, nakon čega je odmah uslijedio još jedan ironičan komentar: "Ne znam osjeća li se gluplje osoba koja se toga sjetila, ili osobe koja bacaju novčiće u taj bazen".

A da takvih ima, i to na tisuće, uvjerio sam se osobno kad sam posjetio ovo mjesto u subotu navečer: gomila turista tiskala se i preko prozirne ograde, iza koje su započeli radovi na restauraciji, bacala novčiće u bazen (ili kadu, kako god je nazvali). Neki su to činili bacajući sitniš preko glave, drugi su glumili kao da igraju košarku - jednom riječju, cijela situacija doista izgleda groteskno. A turista više nego ikada, u produženom vikendu Rim je doslovno krcat strancima, pogotovo na potezu od Fontane di Trevi, preko Španjolskih stuba i Piazze del Popolo do Vatikana, te naravno jedinstveni hedonistički raj Trastevere.

Inače, uklanjanje vode iz Fontane bilo je potrebno kako bi se obnovio mramor kojim je izgrađeno ovo remek-djelo Nicole Salvija. Radovi će trajati do Božića kada će se promijeniti pravila ponašanja: pristup donjem bazenu bit će ograničen, bez vrata ili fiksnih ograda, ali sa strogom regulacijom protoka, i ulazom dopuštenim samo određenom broju ljudi. I s idejom da se, kad bude potpuno operativan, vjerojatno tijekom 2025. godine, uvede ulaznica za ne-Rimljane. Radovima će se Fontana očistiti u nižim dijelovima, gdje su spomenik "napale" biološke patine i korov, gdje je popustila štukatura, te se pojavile naslage vapnenca.

Trajat će nešto više od dva i pol mjeseca, a u tom razdoblju Fontana će i dalje biti posjećena i upotrebljiva zahvaljujući prozirnim pločama, i prije svega šetnici koja omogućuje promatranje mramornih konja iz velike blizine, te razna božanstva i skulpturalne grupe koje je stvorio Nicola Salvi 1762. godine.

"Ovo gradilište bit će konkretna prilika da se empirijski mogu analizirati tokovi, koji se trenutno procjenjuju na 10-12 tisuća ljudi dnevno. Želimo da turisti, ali i Rimljani, mogu imaju bolje iskustvo kada posjećuju spomenik, da se ne moraju naguravati ili riskirati da zaprljaju rukav dok susjed jede sladoled", izjavio je savjetnik za turizam Alessandro Onorato. Operacija čišćenja koštat će 327 tisuća eura. Ponovno otvaranje bit će popraćeno strožim kontrolama kako bi se spriječilo da ljudi i dalje jedu pokraj Fontane. Neće biti vremenskih ograničenja ni ograničenja sjedenja, ali nema više sendviča i sladoleda u zdjeli spomenika.