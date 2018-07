Evo što će vašim događanjima dati željeni WOW efekt

Bilo da se radi o privatnim ili poslovnim zabavama, promotivnim otvorenjima, obilježavanjima ili raznolikim eventima, malim ili velikim koncertima, izložbama ili svadbama - svi se slažu posebna specijalna i scenska rasvjeta, svjetlosni efekti ili bojanje prostora postali su MUST HAVE.

Preskočite početničke pogreške i na TO DO listu za organizaciju događanja stavite stavke kvalitetne rasvjete, svjetlosnih efekata, dimne zavjese i ostalih dramatičnih efekata. Od čega krenuti?

Počnimo od važnosti bojanja prostora čija je svrha naglasiti bitne dijelove i detalje prostora u kojem se nalazimo te stvoriti pamtljiv „wow“ ugođaj u kojem će se svi gosti, ali i domaćini osjećati ugodno i gdje će dojam eventa biti iznad prosjeka. Što je važno? GoDJi entertainment iskusni tim raspolaže visoko kvalitetnim LED uređajima za bojenje prostora kako LED reflektorima tako i LED moving head wash uređajima koji su sposobni svjetlom pokriti velike površine – upravo zbog kvalitete i opsega njihove opreme mnogi pojedinci, mladenci, marketinške i event agencije, poslovne tvrtke i ostali zadovoljni klijenti iz cijele Hrvatske angažiraju ih za svoja događanja.

Foto: Promo

Plesni podij na kojem svi žele biti

Kada organiziramo događanje na kojemu je predviđen ples bilo to vjenčanje, poslovni party, event, momačka ili djevojačka večer, koncert, prvo što razmišljamo je kako stvoriti što ljepši ugođaj na plesnom podiju. Plesni podij je mjesto gdje se gosti najduže zadržavaju (ali i na njega ponekad teško dođu) i mjesto koje uvelike utječe na opći dojam eventa na kojem se nalazimo. Ovisno o željama domaćina, on se može ukrasiti i osvijetliti na različite načine. Majstori za rasvjetu od istog plesnog podija mogu stvoriti ugođaj suvremenog disco kluba, disco kluba iz primjerice 70-ih ili 80-ih, no mogu napraviti i diskretan light show koji će svojom ugodom privući plesače da pokažu svoje umijeće.

Vrste rasvjete i specijalnih efekata

Scenska rasvjeta drugačija je i razlikuje se od ostalih vrsta rasvjete. Ona se odnosi na rasvjetu za koncerte, predstave, kongrese i sva događanja na kojima je potrebno osvijetliti pozornicu neovisno o prirodi samog događanja. Scenska rasvjeta može biti vrlo jednostavna, ali i kompleksna što ovisi o željama organizatora kao i o zahtjevima samog događaja i prostora. Pri korištenju scenske, ali i svih drugih rasvjeta upotrebljavanje specijalnih efekata pridonosi željenom „WOW“ efektu. Primjerice niski dim koji ispunjava prostor, stvara osjećaj „hodanja po oblacima“ najčešće se koristi na svadbama za prvi ples, dok nekim drugim situacijama više pristaje obični dim koji u kombinaciji s light showom stvara spektakularnu atmosferu. Projiciranje imena mladenaca na vjenčanjima, logotipa tvrtke na poslovnim eventima, vama važnih datuma ili bilo čega drugoga može se napraviti i naglasiti kvalitetnom rasvjetom.

Foto: Promo

GoDJi entertainment s više od 10 godina iskustva u pružanju usluge najma rasvjete organizatorima nudi „ključ u ruke“ od osmišljavanja svjetlosnih potreba i mogućnosti prostora, kreiranja ideje za svjetlosno bojanje prostora, osvjetljenje, mogućnost specijalnih efekata (niski dim, balončići, svjetlosni natpisi teksta ili vizuala), kao i tehničku pripremu, dostavu i postavljanje rasvjete te koordinaciju tokom cijelog eventa. Naravno, ukoliko se u vašu ideju uklapa samo najam određenih rasvjetnih tijela ili efekta, kao dio vaše kreacije, GoDJi tim prilagođava svoju uslugu vašoj želji i potrebi – zajedno učite da vaše događanje zasvijetli.