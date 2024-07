Evo koliko litara vode potrošite ako ne zatvarate slavinu tijekom nanošenja deterdženta na suđe: Glavni na meti je vaš novčanik

Voda je neprocjenjivo blago i resurs bez kojeg nema života na Zemlji. Iako smo uglavnom svjesni vrijednosti vode i njezine ljepote dok boravimo pokraj rijeka, jezera, potoka ili dok smo blizu mora, često zaboravljamo da postoje i vode koje cirkuliraju ispod Zemljine površine, a koje su jednako važne za održavanje života na našem planetu. Podzemne vode, to skriveno blago, vitalni su dio hidrološkog ciklusa i imaju izravan utjecaj na ekosustave, ljudsko zdravlje, poljoprivredu i industriju, ali i pomažu u održavanju razine vode u rijekama i jezerima. No, nažalost, ovaj prirodni resurs prebrzo se troši i jednako je izložen zagađenju kao i površinske vode, kojima se divimo, stoga je iznimno važno obratiti pozornost na njihovo postojanje i osvijestiti koliko je njihovo očuvanje ključno za budućnost našeg planeta i generacija koje dolaze.

Hrvatska obiluje obnovljivim zalihama podzemnih voda, a iz njihovih zaliha čak više od 90 % odlazi na ljudsku potrošnju. Za njihovo je očuvanje najviše odgovoran čovjek, koji bi, među ostalim, trebao odgovornije koristiti vodu i upravljati otpadom, upotrebljavati ekološki prihvatljive proizvode te brinuti o vodnim staništima.

No, kao što se kaže, svaka pozitivna promjena kreće upravo od pojedinca pa tako i kad je očuvanje podzemnih voda u pitanju, svatko od nas može doprinijeti njihovoj čistoći i zdravlju te čuvati ovaj dragocjeni resurs uvodeći u svoju svakodnevnu rutinu neke održivije životne navike.

Svaka pozitivna promjena kreće od pojedinca

Budući da upravo voda za ljudsku potrošnju dolazi iz 90 % zaliha podzemnih voda, na nama je odgovornost upravljanja ovim važnim resursom pa je važno štedljivo je koristiti, osvještavajući svaku uzaludno potrošenu kap vode. Kako bi se u kućanstvu odgovorno raspolagalo vodom, dobro je poznavati statistike i biti upućen u to koliko vode trošimo na higijenske potrebe, jer često zaboravimo kako voda iz naše slavine ima ograničenu količinu i da, kao i svi ostali prirodni resursi, jednoga se dana može potpuno potrošiti.

Na primjer, ako samo zatvorite slavinu tijekom nanošenja deterdženta na suđe, uštedjet ćete čak do 18 l vode po pranju. Ili, umjesto da lonce i tave čistite pod otvorenom slavinom, prvo ih namočite pa ćete za dvije minute čišćenja uštedjeti i do 25 l vode. Potom, kada je osobna higijena u pitanju, ako skratite tuširanje za dvije minute, uštedjet ćete do 30 l vode ili zatvorite li slavinu dok perete zube, uštedjet ćete do 15 l vode u minuti. Ruke, primjerice, peremo i do 20 puta dnevno, a ako za vrijeme sapunanja isključite vodu, možete uštedjeti i do 6 l po pranju. Također, manje vode možete potrošiti i kod obavljanja nužde jer kraćim pritiskom vodokotlića štedite i do 3 l vode po ispiranju. Imamo li na umu samo ove navedene brojke, očito je koliko se vode nepotrebno potroši na dnevnoj razini, a te su količine još daleko veće uzmemo li u obzir vremenske okvire od mjesec ili godinu dana.

Osim štedljivog i odgovornog raspolaganja vodom u kućanstvu, važno je i brinuti o okolišu, jer sva zagađenja prodirući kroz tlo dolaze do podzemnih voda i onečišćuju ih, a recikliranjem i pravilnim odlaganjem otpada sprječava se prodor štetnih kemikalija u korita podzemnih voda.

Ipak, prvi korak je osvještavanje javnosti

No, kako bi se uopće došlo do pozitivnog djelovanja na okoliš i očuvanje podzemnih voda, važno je osvijestiti javnost o njihovoj važnosti, ali i o važnosti uvođenja održivih praksi. Na području Hrvatske postoje brojne udruge koje svojim projektima i programima djeluju u lokalnim zajednicama te u aktivnosti očuvanja okoliša uključuju djecu i mlade.

Jedna od takvih udruga je i Udruga Osmica iz Karlovca koja provodi cijeli niz istraživačkih projekata i aktivnosti usmjerenih na praćenje stanja u prirodi i okolišu, zaštite prirodnih staništa, očuvanja nadzemnih i podzemnih voda te sanaciju kroz čišćenje ilegalno odbačenog otpada u okoliš. Tajnik Udruge Damir Basara kaže kako su edukacija i uključivanje djece predškolske dobi te osnovnoškolaca u ekološke aktivnosti iznimno važne.

– Ako postoji volja i način, u svoje aktivnosti uključujemo učenike-volontere osnovnih škola s područja provedbe aktivnosti. Ovo se dugoročno pokazalo kao najbolji način lokalne zaštite prirode i okoliša te dobar primjer pravilne edukacije. Na jedan zabavan način stvaramo lokalne čuvare prirode. Osim volonterskih akcija provodimo i velik broj radionica za djecu predškolskog odgoja u suradnji s Gradskom knjižnicom Ivan Goran Kovačić iz Karlovca te poučnih radionica za najmlađe Karlovčane u suradnji s Aquatikom, slatkovodnim akvarijem u Karlovcu. Kao svjedoci burnih klimatskih promjena te sve češćih i dugotrajnijih sušnih razdoblja, gledamo promjene za koje, nažalost, ne postoje brza rješenja te će jedino sustavna edukacija i shvaćanje problema dovesti do postupnog smanjenja zagađenja i oporavka stanja u prirodi i okolišu – poručio je Basara.

Studenac prepoznaje trud i rad ekoloških udruga

Važnu ulogu u zaštiti okoliša i podzemnih voda imaju i poslovne organizacije koje u svoje procese mogu implementirati održive prakse, ali i koje mogu iskoristiti svoje resurse kako bi dodatno upoznale javnost s važnošću očuvanja prirode. U skladu s time, trgovački lanac Studenac pokrenuo je projekt “Podzemne vode, čuvari života” kojemu je cilj educiranje i podizanje svijesti javnosti o potrebi očuvanja podzemnih voda koje su vitalni resurs čovjekova života i ekosustava. Kako bi dodatno osnažio poruku projekta, ali i novčano podržao rad ekoloških udruga koje sustavno brinu o čistoći podzemnih i pitkih voda, u suradnji s tvrtkom Radenska Adriatic, Studenac je pustio u distribuciju 120 000 boca nove serije vode Studena. Posebna serija boca vode izrađena je od 100 % recikliranih materijala, a na njenoj se etiketi nalazi crtež Sare Lazić, pobjednice internog likovnog natječaja djece zaposlenika Studenca.

– Nove bočice naše vode moguće je kupiti na policama trgovina Studenca diljem Hrvatske, a osim što će građane dodatno potaknuti na razmišljanje o važnosti zaštite podzemnih voda, od svake kupljene boce izdvojit ćemo 0,10 EUR kako bismo prikupljenim sredstvima podržali rad Društva za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti Osmica Karlovac i Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek koje kontinuirano brinu o očuvanju podzemnih i pitkih voda u Hrvatskoj – poručila je Anja Škulje Makjanić, voditeljica projekata korporativnih komunikacija u Studencu.

Osim financijske podrške ekološkim udrugama. U sklopu projekta “Podzemne vode, čuvari života” Studenac će kontinuirano provoditi različite edukativne aktivnosti i akcije čišćenja izvora pitke vode. Sve novosti o provedenim aktivnostima ovoga hvale vrijednog projekta, ali i savjete kako se učinkovitije brinuti o podzemnim vodama, možete pronaći na službenim stranicama “Podzemne vode, čuvari života”.

