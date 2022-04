'Dva mjeseca sam u vezi s dečkom koji je super, ali se svaki dan čuje s bivšom ženom!'

Jedna se žena nedavno na portalu Mumsnet požalila kako se teško nosi s dobrim odnosom dečka i njegove bivše žene i s činjenicom da se njih dvoje, iako nemaju djecu, čuju baš svaki dan

- Jesam li nerazumna što mi smeta što on svaki dan priča sa svojom bivšom ženom? - pitala je i objasnila da su u vezi tek dva mjeseca i da je sve bilo super dok nije shvatila da ga bivša žena s kojom je bio deset godina svaki dan zove, iako su od njihovog razvoda prošle već pune četiri godine.

On, kaže, u tome ne vidi ništa čudno i tvrdi da su 'sad konačno prijatelji', da nema više ničeg među njima, te da je dobar sa svim svojim bivšima, a i ona je od njihovog prekida u vezi s drugim muškarcem.

I dok neki poput njenog dečka nisu u tome vidjeli ništa loše, drugi su joj savjetovali da na vrijeme razmisli hoće li joj to cijelu vezu predstavljati problem.

- Dva mjeseca veze je prekratko da kontrolirate njegove telefonske pozive ali ako vam to jako smeta, krenite dalje - poručila joj je jedna korisnica.

- Možete na to gledati kao na nešto pozitivno; jer je očito dobar tip ako je prijatelj sa svim bivšima. Ipak, ako ste ljubomorni, on nije za vas - rekla je druga, no bilo je onih kojima bi takvo ponašanje partnera isto jako smetalo.

- Ja to ne bih mogla podnijeti. Ne to što su prijatelji nego to što se čuju svaki dan, to je malo previše (osim ako je osoba posebno usamljena ili joj je potrebna podrška) - napisala je jedna korisnica, a prenosi Mirror.

