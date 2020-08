Djevojka se požalila psihoterapeutkinji: 'U vezi smo, ali me zove samo kada želi seks'

Samohrana 27-godišnja mama i razvedeni 31-godišnjak upoznali su se preko interneta. U početku je sve bilo odlično, šarmantan je i duhovit, a često joj je udjeljivao i komplimente, pa se osjećala poželjno i puna samopouzdanja. Nažalost, vrlo brzo strasti su splasnule i 'upali' su u rutinu. "Poslao bi mi poruku da dođem kod njega kada je slobodan. Brzo bih dogovorila s bivšim da kći ode kod njega. Došla bih kod dečka i sve što smo radili je ispijanje vina i vođenje ljubavi. Rekla sam mu kako se osjećam, a on je obećao da će me izvesti na spoj. Kako je nastupila karantena postao je jako hladan. Dogovorimo spoj, a on u zadnji trenutak otkaže izlazak, pozove me k sebi na seks i onda se nekoliko dana ne čujemo."



Iako radi od kuće, ne odgovara joj na poruke uz izgovor da ih nekada ne primi ili ne vidi.



"Bio mi je rođendan i čestitao mi ga je uz poziv na romantično druženje. Došla sam k njemu uzbuđena, a sve je bilo isto kao prije. Problem je u tome što imam jake osjećaje za njega i teško mi je sve to pustiti."

Savjetnica britanskog portala The Sun, Deidre, rekla joj je da što duže bude tako 'skakala' čim on pozove, to će odnos sve više ići nizbrdo, za nju. "Nemoj se zadovoljiti ovako ispraznom vezom bez ljubavi. Reci mu da ćeš, ako se stvari ne poprave, prekinuti taj odnos. Možda se plaši vezivanja i obaveze, ali moraš mu pokazati što ti misliš o svemu."