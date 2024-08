99% ljudi nije uspjelo riješiti ovaj zanimljivi matematički zadatak: Možete li vi?

Održavanje vašeg mozga aktivnim jednako je važno za vaše cjelokupno zdravlje i dobrobit kao i održavanje vašeg tijela u formi. Ali, što to znači kada govorimo o našem umu? Jedan od najlakših načina za promicanje kognitivnih funkcija i održavanje mozga u radu je ispunjavanje zagonetki i drugih mozgalica koje nas potiču da razmišljamo na različite načine, piše Mirror.

Dakle, ako ste danas u potrazi za vježbama mozga, zašto ne biste isprobali ovu zagonetku? Rečeno je da je toliko teško da 99% ljudi koji je isprobaju ne može doći do pravog odgovora unutar vremenskog ograničenja, no možete li vi?

Zagonetku je na TikTok-u podijelio račun IQ Test US, a na prvi pogled izgleda kao relativno jednostavno matematičko pitanje. Mozgalica vam prvo kaže da je A+A = 2, a da je A+B = 3. Koristeći tu informaciju, zatim morate izračunati zbroj, koji glasi: ‘A + B x 2 = ?’.

Sada, ono što zagonetku čini još težom jest da imate samo dvije sekunde da je riješite, i zato 99% ljudi koji pokušaju to ne mogu učiniti. No, odlično je i ako je možete riješiti bez vremenskog ograničenja. Najprije ćete morati izračunati vrijednost A i B kako biste mogli ispuniti jednadžbu brojevima umjesto slovima. Ali, vaš posao tu ne prestaje, jer zapravo postoji poseban trik za izračunavanje zbroja - a ako to učinite krivo, dobit ćete netočan odgovor.

Mislite da ste uspjeli? Točan odgovor je pet. Ako ste ispravno izračunali jednostavne zbrojeve, znat ćete da je A 1, a B 2, što konačni zbroj čini ‘1 + 2 x 2 =?’. Sada postoje dva potencijalna načina da se to riješi, ali samo je jedan ispravan način i dovest će vas do pravog odgovora. Zbroj s lijeva na desno daje vam šest kao odgovor, ali to nije točno.

Pravila BIDMAS (također poznata kao PEMDAS ili BODMAS, ovisno o tome gdje ste išli u školu) upravljaju načinom na koji se jednadžbe rade. Zagrade su prve, indeksi (kao kvadratni korijen ili potencije) drugi, dijeljenje i množenje treći, a zbrajanje i oduzimanje zadnji. Zbog ovog pravila prvo morate izračunati 2 x 2, a zatim dodati jedinicu, što daje pet kao točan odgovor.

