'Dečko me prevario s najboljom prijateljicom, želim mu oprostiti, ali...'

Dečko me varao s mojom najboljom prijateljicom. Znala sam da nešto nije u redu i optužila ga da je s njom. Zakleo se da se ništa ne događa i moja je prijateljica lagala o tome. Ali uhvatila sam ih kako se dopisuju i imala sam dokaze. Moja prijateljica se napila jednu noć te ubrzo nakon toga, javila mi je da je zaljubljena u mog dečka. Imam 26 godina, on ima 27 godina i zajedno smo pet godina. Pokušavamo riješiti stvari, ali borim se da mu vjerujem. I kako da se nosim sa svojom navodnom prijateljicom? Išli smo zajedno u školu, ali nije mi se ni ispričala. Bih li se osjećala bolje da se posvađam s njom i kažem joj što mislim - napisala je jedna djevojka za The Sun.

- Ona i vaš dečko oboje su vas izdali, ali vi ste usredotočili svoj gnjev na nju, ali i vaš dečko je jednako kriv. Možda je ljubomorna na ono što imate, ali sumnjam da će se vaše prijateljstvo oporaviti. Međutim, svađa i ljutnja prema njoj neće ništa riješiti. Usredotočite se na to možete li zajedno sa svojim dečkom obnoviti vašu vezu - savjetovala joj je Deidre.

Pogledajte kako lako izračunati koji SPF faktor vam odgovara: