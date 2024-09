Danas je za mnoge najjeziviji dan u godini, a ovo su bizarne nesreće koje su se dogodile na petak 13.

Danas je petak 13! Već jako dugo 'padanje' petka na 13. dan u mjesecu u mnogima izaziva jezu jer vjeruju da takva kombinacija donosi nesreću. Stoga na takve dane mnogi ljudi izbjegavaju hodanje ispod ljestava, crne mačke i nepotrebna putovanja. Osim što mnoge plaši, ovaj je datum pojedincima poslužio kao inspiracija pa su na tu temu snimljeni brojni filmovi i napisane knjige. I dok neki vjeruju kako taj dan sam po sebi izaziva nesreću, drugi kažu kako praznovjerje i strah od nesreće mogu negativno utjecati na ljudske postupke te zaista dovesti do nezgoda i nesreća.

No, činjenica jest da su se neki teško objašnjivi događaji i nesreće dogodili baš na petak 13., piše Reader's Digest. Tako su, primjerice, u petak, 13. listopada 1307. godine Francuzi uhitili tisuće vitezova templara i mučili ih kao heretike. Mnogi ljudi koji proučavaju ovaj datum pitaju se nije li upravo ovaj strašni događaj bio početak priče o 'nesretnom' petku 13.

Nadalje, u petak, 13. studenog 1829. godine deset tisuća ljudi okupilo se kako bi gledalo kako Sam Patch skače u rijeku Genesee u New Yorku s vrha Genesee Fallsa, popularnih slapova koji su i danas turistička atrakcija. Samo nekoliko tjedana ranije, ovaj je američki avanturist izveo spektakularan skok s Niagarinih slapova u rijeku Niagaru te je preživio. No, prilikom novog skoka nije imao toliku sreću te je poginuo. Mnogi vjeruju kako je tome kumovao upravo petak 13.

U petak, 13. listopada 1972. godine u Andama se srušio zrakoplov pri čemu je 12 ljudi poginulo na mjestu, dok su se ostali, da bi preživjeli do dolaska spasilačkih službi, morali okrenuti kanibalizmu. Da stvar bude bizarnija, istog dana u Rusiji prilikom slijetanja blizu Moskve srušio se ruski zrakoplov, pri čemu su poginule 174 osobe. No, nisu se samo zrakoplovne nesreće događale na nesretni datum. U petak, 13. siječnja 2012. godine kruzer Costa Concordia djelomično je potonuo uz talijansku obalu nakon nasukavanja, pri čemu je poginulo 32 ljudi.

Za 13-godišnjeg dječaka iz Suffolka u Engleskoj petak, 13. kolovoza 2010. godine bio je ujedno i nesretan i sretan. Njega je, naime, tog datuma udario grom. Grom je, prema izvještajima, udario točno u 13:13 sati, a dobra vijest je da je dječak prošao bez ozljeda.

Četiri godine ranije, u petak, 13. listopada 2006. godine u Buffalu u državi New York gotovo pola milijuna ljudi ostalo je bez struje. Razlog je bila snježna oluja koja je grad i okolicu zatrpala s 55 do 61 centimetara snijega. Zapadni New York navikao je na puno snijega, ali 61 centimetar u listopadu nitko nije mogao očekivati. Znanstvenici još uvijek ne mogu objasniti ovaj misterij.

SLičan misterij vezan uz prirodnu nepogodu dogodilo se u petak, 13. srpnja 1951. godine kada su se, nakon rekordnih padalina u sjeveroistočnom Kansasu, nabujale rijeke prelile preko svojih obala, progutavši pritom gradove Topeka, Lawrence i Manhattan.

U petak, 13. listopada 1989. godine burza je pala nevjerojatnih 6,91 posto. U to vrijeme, to je bio drugi najgori dan u povijesti burze i definitivno nesretan dan za one koji su ulagali u dionice. Inače, svakog petka 13. svjetsko gospodarstvo navodno izgubi oko 900 milijuna dolara jer se ljudi boje raditi i putovati na taj datum, kaže Donald Dassey, osnivač Centra za upravljanje stresom i Instituta za fobije.

Ovo neki od najčudnijih dana iz prošlosti, dok futurolozi sa zanimanjem gledaju naprijed kako bi pokušali predvidjeti što nam sve donose nesretne trinaestice u budućnosti. Pa tako, primjerice, za petak, 13. travnja 2029. godine, najavljuju prolazak asteroida 99942 Apophis pored Zemlje, na udaljenosti od samo 18 tisuća milja, što je bliže nego od bilo kojeg satelita koji se našao u zemljinoj orbiti. Valja se strpjeti da vidimo hoće li nam taj petak 13. biti nesretan ili možda baš sretan. Jer, iako mnogi vjeruju kako je ovaj datum nesretan, drugi tvrde kako su im se baš na takve datume dogodile najbolje stvari u životu.

