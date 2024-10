Četiri mjeseca nije spavao zbog susjede koja se glasno seksala pa je smislio pakleni plan

Iako je općeprihvaćen stav da je varanje partnera pogrešno, to ne sprječava neke ljude da ipak skrenu s pravog puta. Međutim, kada mu je afera susjede s gornjeg kata poremetila san, jedan se muškarac odlučio osvetiti. Smislio je pakleni plan, odlučivši oženjenog muškarca s kojim se viđala njegova susjeda prijaviti njegovoj ženi, piše Daily Star. Svoje je iskustvo uznemireni muškarac podijelio na popularnoj društvenoj mreži Reddit.

-Susjeda koja stanuje iznad mene već četiri mjeseca ima aferu s oženjenim muškarcem. Ne bi me bilo briga, ali budući da je riječ o aferi, on dolazi u čudne sate tijekom noći, a seks koji prakticiraju vrlo je glasan, čujem puno toga što me budi te mi onemogućuje da spavam. Kako znam da je riječ o aferi? Nikad ne ostane preko noći, a u autu ima dječje sjedalice', otkrio je prljave detalje ovaj muškarac.

Dodao je i kako to nije prvi put da ima problema sa susjedom. Detaljno je opisao kako je 40-godišnja žena ranije organizirala zabave ponedjeljkom navečer.

'Dolazi kući u 2 ujutro s posla, hoda po stanu i glasno razgovara telefonom. Ima 40 godina, organizira zabave s dvadesetogodišnjacima, ima afere i živi kao tinejdžerica. Pokušao sam o svemu što mi smeta razgovarati s njom kao normalna osoba, ali nije ju briga i morao sam uključiti stambenu zajednicu da zaustavi zabave. Mrzim ju', priznao je ogorčeni muškarac.

Nesretni susjed pomno je isplanirao svoju osvetu, a započeo je istragom o tajanstvenom muškarcu koji je dolazio njegovoj susjedi. Prvo je provjerio registracijsku oznaku njegova automobila.

'Provjerio sam registarsku oznaku, pronašao adresu, istražio je i pronašao ime. Zatim sam to ime potražio na društvenim mrežama i našao profile muškarca i njegove žene. Napravio sam lažni račun, poslao poruku njegovoj supruzi o aferi. Nisam ga vidio već nekoliko tjedana i sada spavam jako dobro', zadovoljno je zaključio 'detektiv'.

Njegovo iskustvo potaknulo je brojne komentare, a jedna je osoba napisala: 'Kakve sam ja sreće, žena bi ga izbacila, a on bi se preselio kod susjede.' Druga osoba je dodala: 'Nikad ne diraj osobu koja voli spavati i nemoj biti ološ koji vara!' Jedan je pak komentator zaključio kako je muškarac otkrivanjem afere učinio prevarenoj ženi uslugu.

