Brojne žene s ranim tumorom dojke mogu izbjeći kemoterapiju

Oko 70 posto žena s ranim tumorom dojke i srednjim rizikom od recidiva mogu nakon uklanjanja tumora sigurno izbjeći kemoterapiju, objavili su američki stručnjaci.

"Ovo je veliko otkriće", rekao je dr. Larry Norton iz centra za liječenje raka Sloan Kettering u New Yorku.

"To znači da možda 100.000 žena samo u SAD-u ne treba kemoterapiju", istaknuo je.

Studija, predstavljena na kongresu američkih onkologa u Chicagu (ASCO), bavila se time kako liječiti žene u ranoj fazi tumora dojke koje pozitivno odgovaraju na hormonalnu terapiju.

Rizik od recidiva utvrđuje se testom Onkotip DX koji u obzir uzima 21 gen. Žene koje na testu imaju rezultat od nula do deset nakon operacije ne primaju kemoterapiju i liječe se hormonskom terapijom. One s višim rezultatom, od 26 do stotinu liječe se i jednom i drugom terapijom.

Istraživanje je obuhvatilo 10.000 žena s tumorom dojke koji nije metastazirao u limfne čvorove, pozitivno je reagirao na hormonalnu terapiju i bile su negativne na HER2 gen.

Njih 6711 bilo je u kategoriji srednjeg rizika između 11 i 25 i nasumičnim odabirom dana im je ili samo hormonalna terapija ili hormonalna i kemoterapija zajedno.

Istraživanje je pokazalo da su sve žene starije od 50 godina s tim tipom tumora, više od 50 posto svih pacijentica u toj kategoriji, mogle izbjeći kemoterapiju. Uz to, žene s 50 godina i mlađe koje su imale rezultat od 0 do 15 također su mogle biti pošteđene kemoterapije i njezinih štetnih nuspojava.

Ipak, kemoterapija je pozitivno utjecala na žene s 50 godina i mlađe čiji se rizik od recidiva kretao od 16 do 25, ustanovili su znanstvenici.

Dr. Steven Shak, medicinski direktor u tvrtki Genomic Helath kaže da se četiri od deset Amerikanki s ranim tumorom dojke ne podvrgava testu utvrđivanja rizika recidiva i nada se da će rezultati studije to promijeniti.

"Ovo je najbolji dokaz da taj test treba postati neizostavni dio kliničke prakse", istaknuo je.

Njegova kompanija trenutno osigurava testove za više od 900.000 pacijenata u više od 90 zemalja. Test u SAD-u stoji 4000 dolara i pokrivaju ga Medicare i sve veće osiguravajuće kuće.