Blisko iskustvo sa smrću naučilo ga je najveću životnu lekciju: 'Želim da svi ovo znaju'

Osoba koja je preživjela iskustvo bliske smrti podijelila je s drugima važne lekcije koje je naučila nakon što je gotovo izgubila život. Ash Perrow ispričao je na svom TikTok kanalu kako je otišao u bolnicu na operaciju leđa, tijekom koje mu je kirurg slučajno oštetio venu, a da toga nije bio svjestan. Nakon operacije, vraćen je na odjel, ali tijekom noći počeo je osjećati snažnu bol. Do jutra mu je jedna noga drastično natekla, gotovo dvostruko u odnosu na normalno stanje, piše LADBible.

Fizioterapeut mu je pokušao pomoći da ustane, ali čim je stao na noge, Ash se srušio i prestao disati. U tim trenucima bio je svjestan onoga što se događa i mislio je: ‘Bit će sve u redu’, sve dok nije shvatio da se stanje pogoršava. Mogao je čuti kako medicinsko osoblje mjeri njegov krvni tlak, dok mu je kroz misli prolazilo: ‘Umirem, ovo je kraj’. Kada je počeo gubiti svijest, vidio je prestravljeni izraz lica fizioterapeuta i pomislio: ‘Ti si me ubio’.

Nakon što je izgubio svijest, Ash tvrdi da je i dalje bio potpuno svjestan onoga što mu se događa. Opisao je svoje iskustvo kao osjećaj beskonačnosti. Rekao je svojim pratiteljima: ‘Osjećao sam se beskonačno, išao sam dalje i dalje, i pomislio: 'Vau, ovo je smrt'.

Ono što ga je posebno iznenadilo bilo je to što se, iako je umirao, i dalje osjećao kao on sam. Očekivao je da će, umirući, postati neka vrsta prosvijetljenog bića, ali shvatio je da i dalje samo on kakav je uvijek i bio. To ga je navelo da zaključi: ‘Čak i kada umremo, i dalje smo to što jesmo’.

Dok je doživljavao sve ovo, počeo je govoriti: ‘Želim ostati’, razmišljajući o ljudima zbog kojih želi živjeti, poput svoje partnerice i djece. U tom trenutku osjetio je toplinu i odlučio da želi ostati na ovom svijetu zbog posla koji još mora obaviti i kako bi živio ‘punim plućima’. Tada se vratio u svoje tijelo, osjetivši otkucaje srca i ponovno uhvativši dah. Međutim, povratak nije bio bezbolan – Perrow je rekao da je osjećao nevjerojatnu bol nakon što je ponovno postao svjestan svog tijela.

Još jedna važna lekcija koju je naučio bila je spoznaja da ga je duboko potreslo to što je gotovo umro sam, bez voljenih osoba pored sebe. Shvatio je da želi da njegov život bude ispunjen povezanošću, ljubavlju, strašću i ljepotom. Na kraju je dodao da će jednog dana doista umrijeti i možda će tada opet biti sam. No, sve do tada planira se ‘hraniti’ ljubavnim odnosima i povezanošću s drugima.

