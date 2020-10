Baška Voda šampion je jadranske, a Otočac kontinentalne Hrvatske

Baška Voda na Jadranu i Otočac u kontinentalnoj Hrvatskoj šampioni su Turističke patrole Večernjeg lista 2020. godine, po svemu posebne, teške i komplicirane, nikad izazovnije za hrvatski turizam. Najbolji restorani, nagrađeni Večernjakovim zvjezdicama su Leut iz Cavtata i Little Italy iz Daruvara. Svečanost dodjele nagrade održana je u ponedjeljak u Baškoj Vodi, "između Biokova i mora, između jave i snova, u srcu Dalmacije gdje je davno zapisano da umorni ozdravljuju", kako su se nam se predstavili domaćini.

– Večernjakovi reporteri od 1975. godine patroliraju Hrvatskom i ocjenjuju turističke destinacije. Ovo je 45. turistička patrola Večernjoj lista, a u ovoj nikad izazovnijoj turističkoj sezoni naši novinari su posebnu pozornost posvetili, uz uobičajeno ocjenjivanje izgleda mjesta, sportskih, zabavnih, kulturnih sadržaja, smještajnih kapaciteta, i sigurnosnom aspektu te zdravstvenoj zaštiti. Baška Voda je prvi put nagrađena u ovih 45 godina i meni je osobito zadovoljstvo kada vidim da jedno malo mjesto, unatoč ograničenim resursima, može pametnom vizijom razvoja turizma i pametnim ulaganjima napraviti jako puno – rekao je Mislav Šimatović, pomoćnik glavnog urednika Večernjega lista. Naglasio je kako se nagrade dodjeljuju u nautičkoj luci u Baškoj Vodi, kojom upravlja općinsko poduzeće, a zahvaljujući i upravo ulaganjima u luku, zavrijedili su ovogodišnju šampionsku titulu.

– Tijekom nekoliko zadnjih godina smo Turističku patrolu Večernjeg lista usmjerili na kontinentalni turizam, s obzirom na to da je Večernji list partner hrvatskog turizma, a to je u skladu sa Strategijom razvoja hrvatskog turizma. Naglasak stavljamo sve više na kontinentalne destinacije koji sve više dolaze do izražaja, ali njihov potencijal nije do kraja iskorišten. Značaj turizma općenito za Hrvatsku i hrvatsko gospodarstvo neću niti spominjati, a mi smo u Večernjem listu, kao odgovornom mediju, ponekad i kritični jer gospodarstvo ne bi smjelo biti toliko ovisno o jednoj djelatnosti, ali i dalje nastojimo da taj turizam bude što kvalitetniji i bolji. Čestitam nagrađenima i nadam se da će vam to biti poticaj da budete još bolji – poručio je Šimatović koji je uručio nagradu načelniku Baške Vode, Jošku Roščiću i ocijenio da Baška Voda treba biti primjer ostalima kako odgovorno upravljati svojim resursima. Zahvalio je i Turističkoj zajednici Hrvatske koja je tradicionalno partner najstarije turističke patrole u državi, ove Večernjega lista.

Nazočnima se obratio i Kristijan Staničić, direktor Glavnog ureda Turističke zajednice Hrvatske, koji je uručio nagradu predstavnici Otočca, šampionu kontinentalnog turizma.

– Zadovoljstvo mi je i čast što sam ovdje uime Hrvatske turističke zajednice, ali i uime ministrice turizma. Kao što je već rečeno, ova turistička godina bila je iznimno zahtjevna i meni je drago da je Večernji list pronašao načina da nastavi ovu tradiciju provedbe jedne od najstarijih akcija u ocjenjivanju turističke kvalitete, a to je Večernjakova patrola. Vjerujem da će i sljedećih 45 godina i Hrvatska turistička zajednica i Večernji list partnerski nastaviti na tom i sličnim projektima, na dobrobit hrvatskog turizma – rekao je Staničić. Ocijenio je kako će sljedeća godina u perspektivi vrlo izazovna i zahtjevna, ali on vjeruje kako će, s obzirom na znanje, skromnost, odvažnost i prije sveg iskustvo naših turističkih radnika, biti uspješnija od ovogodišnje koja će poslužiti kao dobro iskustvo za budućnost. -Želim zahvaliti svim turističkim radnicima pa i vama u Baškoj Vodi, koja je jedna od naših perjanica među turističkim destinacijama, svima koji ste dali doprinos u ostvarivanju turističkih rezultata iako su oni neusporedivo manji nego u prošloj, rekordnoj godini, ali i prethodnih godina. Mislim da smo svi skupa dali doprinos u ostvarenju ovoga što smo danas postigli, u tom smislu i mediji imaju strašno važnu ulogu jer se svaka pisana riječ, informacija i vijest prenose diljem svijeta, pa je važno da budu objektivni, a nama je poticaj i smjernica da us vom radu budemo bolji, aktivniji, kreativniji. Svim laureatima iskrene čestitke, nije lako bilo u ovoj godini. Vidimo se i dogodine – poručio je Staničić.

Joško Roščić, načelnik Općine Baška Voda, koju smo ocijenili najboljom zbog zapaženog napretka i ulaganja u uređenje mjesta, plaža, šetnica i luke, održavanju čistoće, izjavio je kako im Večernjakova nagrada puno znači i motivira ih da budu još bolji.

– Veliko hvala u ime TZ Baška Voda, svih građana našeg mjesta, našeg Komunalnog poduzeća i radne grupe koja je uskakala kada je trebala. Ovo nije prva velika nagrada, imamo 5-6 Plavih cvjetova i najuređeniju plažu na Jadranu. Malo smo mjesto s 3000 stanovnika, a naš udio je 1,5 posto hrvatskog turizma. Bez obzira na pandemiju i sve što nam se događalo, mi smo ovu turističku sezonu pripremali kao da je sve u redu, a narednu smo već počeli pripremati kada je ova završila . Ja se nadam da će u Bašku Vodu doći još nagrada. Hvala vam što smo šampioni, hvala što ste primijetili naš trud i napredak, mi smo sami prema sebi kritičniji od drugih. Nadam se da ćemo se vidjeti još puno puta, ne smije nas pandemija uspavati, mi živimo od turizma. Sve vas pozivam, svatko neka učini maksimalno koliko može da bismo se svi vratili u normalu – poručio je Roščić.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 12.10.2020., Baska Voda - Dodijeljene su nagrade pobjednicima Turisticke patrole Vecernjeg lista. Glazba Baska Voda Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Otočac, šampion kontinentalne patrole, gradić iz srca Like koji je našu reporterku Marinu Borovac ostavio bez daha zbog prirodnih ljepota, kulturno-povijesne baštine, ali prije svega srdačnih domaćina otvorena duha, predstavljala je Mladenka Orešković, direktorica Turističke zajednice Otočca.

– U ime Grada Otočca i Gacke doline, zahvaljujem vam svima. Mi smo se zaista jako trudili svih ovih godina da bi našli svoj put k turističkom nebu i bili u ovakvom društvu, najboljih destinacija. Ova nagrada Večernjeg lista nam je poticaj da nastavimo još bolje – rekla je Orešković. Na žalost, zbog današnjih uvjeta i ugroze zbog korone, predstavnici restorana nagrađenih Večernjakovim zvjezdicama nisu bili na svečanoj dodjeli nagrada u Baškoj Vodi. Bit će im dostavljene naknadno. Mi s Večernjakovom Turističkom patrolom nastavljamo i dalje. Još najmanje 45 godina.

