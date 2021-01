Ako vam je dom ured nipošto nemojte raditi iz kreveta - loše utječe na san i seksualni život

Mnogi stručnjaci već godinu dana dijele savjete vezano za rad od kuće koji je postao potpuno normalna stvar. Uredite se kako biste se bolje osjećali, organizirajte pauze, pospremite sobu... Nakon ovih savjeta, podijelili su jedan novi - nikada nemojte raditi iz kreveta.



Iako je mnoge vjerojatno na prvu ova rečenica razočarala, kada čujete razloge vjerojatno ćete se preseliti za radni stol.



Prvi od razloga je osvjetljenje - kada ste išli u ured dnevno svjetlo dobivali ste čim biste izašli iz kuće, što sada baš i nije slučaj, pogotovo ne ako počnete raditi iz kreveta bez da ste raščistili prostor oko sebe, otvorili prozore i maknuli zastore. Nedostatak dnevnog svjetla može loše utjecati na vaš san. Uz to, jaka svjetlost pojačava našu budnost.

Jeste li probali novi način “motanja” tortilja? Internet je poludio za njim! 🌮

Osim toga, rad iz kreveta može utjecati i na vaš seksualni život. Ako radimo i pokušavamo se opustiti i spavati u istoj prostoriji, to može otežati promjenu konteksta i uključivanje želje, tvrde psihologinje Katie Anderson i Deborah Bailey-Rodriguez sa Sveučilišta Middlesex.



"Puno ljudi požalilo se da im je smanjen libido od kada rade kod kuće, a to je uglavnom zbog nedostatka promjene konteksta", kaže i njihova kolegica, psihoterapeutkinja Kate Moyle.



Kako prenosi The Guardian, ona predlaže da promijenite atmosferu u sobi kako biste potaknuli želju za seksom. Kada radite imajte jednu količinu svjetla, odaberite jednu svijeću ili mirisni štapić koji ćete paliti samo tada. Onda nakon posla, kada želite intimu s partnerom, prigušite svjetla i promijenite miris. Tako ćete moći odvojiti posao od privatnosti.

Ljudi putem interneta pokazali kako izgleda rad od kuće s ljubimcima: