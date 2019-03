Ako radite ovo, zavest ćete baš svakog muškarca kojeg poželite...

Ponavljanje je majka znanja, a s proljećem mnogi su se probudili i kreću u "lov" na ljubav. Upravo stoga prisjetili smo se savjeta poznate stručnjakinje za seks i veze Tracy Cox, koja tvrdi, ima šest provjerenih savjeta kako kao žena možete zavesti baš svakog muškarca kojeg želite. Zaista?

I dok mnoge žene pri zavođenju sve svoje karte stavljaju na (dobar) izgled, stručnjakinja za seks i veze Tracy Cox tvrdi kako će prerevna briga oko toga kako izgledate muškarce zapravo – otjerati.

Cox je svoje mjesto pod suncem pronašla savjetima o muško-ženskim odnosima, a za Daily Mail otkrila je kako zavesti baš svakog muškarca koji vam se svidi.

– Postoje određene kvalitete koje će svaku osobu učiniti atraktivnom, a sve se zapravo svodi na to da ste seksi ako volite seks i ljude – kaže Cox. Imamo, nastavlja, i podsvjesni "seki radar" koji se automatski aktivira kad smo u društvu osobe koja "ima ono nešto". Naravno, najprije će nam se netko fizički svidjeti, a zatim ćemo, pojašnjava, tražiti suptilnije znakove. Na što se radar aktivira?

Cox navodi listu šest "trikova" za koje jamči da će polučiti željeni uspjeh.

1. Entuzijazam

Entuzijazam je zarazan. Ako se netko nasmije, nećete si moći pomoći nego uzvratiti osmijeh. Nije bitno što je to što vas zabavlja ili oko čega ste strastveni, bitno je da to jasno pokažete gestikulacijom. Što su muškarci rekli o tome? – Djevojka koja stoji u kutu na zabavi i govori monotonim glasom uopće nije privlačna, pa makar otkrivala svoje najdublje seksualne fantazije. Više će mi se svidjeti ona mala koja maše rukama i sva se udubila u priču, pa makar to bilo o boji u koju želi obojiti kupaonicu.

2. Uz vas se osjeća kao da je jedini muškarac na svijetu

Sjedite u restoranu, a u prostoriju uđe najpoželjniji neženja u zemlji. Niste se ni osvrnuli. Konobar vam je udijelio kompliment, no vi ga ne čujete. Jedino što vidite muškarac je koji sjedi s vama za stolom. Pozorno ga gledate, slušate sve što govori, aktivno sudjelujete u razgovoru i ne mičete pogled s njega pa makar počeo potres. E, to je, kaže Cox, ponašanje na koje rijetki neće pasti.

3. Cijenite sami sebe

Svatko voli i poštuje osobu koja se ne boji reći što misli i koja ima svoje mišljenje. Pa čak i ako je ono različito od njegova, muškarac će cijeniti ako vas to ne spriječi da kažete što vam je na pameti. Držite se svojih uvjerenja, ne dajte da vas nitko poljulja i pokažite da cijenite sami sebe.

4. Ne bojite se dodira

Nikad ne podcjenjujte snagu dodira, savjetuje Cox. – Osoba koja zagrli drugu kad se sretnu, koja potapša po ramenu kad vam je teško i stisne ruku da vam čestita, to je osoba koja šalje tople, pozitivne i seksi vibracije, pojašnjava uz napomenu: Nemojte zaboraviti dirati sebe.

5. Svjesni ste svog tijela i kako ga najbolje istaknuti

Što više volite svoje tijelo, bolje ćete ga i lakše prezentirati drugima. Umjesto da zgrbljeno sjedite i stišćete jastuk šaljući neverbalnu poruku "osjećam se debelom", lijeno se protegnite, podignite ruke u zrak... i svima će biti jasno da volite svoje tijelo.

6. Niste opsjednuti izgledom

– Osoba kojoj se razmazala maskara, a zubi crni od previše vina nije baš najprivlačnija, ali svejedno je više seksi od one koja je cijelu večer provela gledajući se u ogledalo – tvrdi Cox.

