Ako po vrućinama uživate u osvježavajućem alkoholnom piću, pripazite na ove 4 stvari

S obzirom na to da će temperature ovog tjedna porasti, mnogi će osvježenje potražiti u ohlađenom piću, no liječnici upozoravaju kako uvijek treba imati na umu da ispijanje alkoholnih pića po vrućini ima posljedice kojih mnogi nisu ni svjesni. Stručnjaci iz Private Rehab Clinic Delamere upozorili su na neke od njih: Dehidracija: Jedan od najvećih rizika pijenja vani tijekom ljeta je dehidracija. Alkohol naime kroz bubrežni sustav brzo uklanja tekućinu iz krvi što dovodi do dehidracije, a ona može postati još veći problem na suncu. Kada je vani vruće, naše tijelo se pokušava ohladiti znojenjem, što znači da gubimo još više tekućine. Ako se ta tekućina ne nadoknadi, može doći do opasnih razina dehidracije, a znakovi upozorenja uključuju vrtoglavicu, umor, osjećaj žeđi, suha usta, usne i oči.

Ako počnete pokazivati znakove dehidracije, važno je nadoknaditi tekućinu u tijelu, pijenjem vode ili sportskih napitaka s dodatkom elektrolita. Ako se vaši simptomi ne poboljšaju, važno je potražiti liječničku pomoć jer se može razviti u ozbiljan problem.Opekline od sunca: Još jedan uobičajeni problem kod pijenja alkohola po vrućem vremenu su opekline od sunca. Istraživanja su pokazala da koža pojedinca nakon konzumiranja alkohola postaje ranjivija i osjetljivija na sunce, te da je količina UV zračenja koja je potrebna da opeče kožu puno manja nego bez konzumiranja alkohola. Osim toga, kada netko pretjera s alkoholom, njegova sposobnost donošenja odluka znatno se smanjuje. To znači da je vjerojatnije da će zaboraviti ponovno nanijeti kremu za sunčanje, čime se povećavaju šanse da opeku kožu i uzrokuju štetu od sunca.

Toplinski udar: Toplinski udar je najteži oblik toplinske bolesti i nastaje pregrijavanjem tijela, obično kao posljedica izlaganja visokim temperaturama. Javlja se kada tijelo ne može regulirati svoju temperaturu, što uzrokuje ubrzan rad srca, ubrzano disanje, mučninu, visoku tjelesnu temperaturu, glavobolje i promijenjeno mentalno ponašanje. Alkohol može povećati šanse za toplotni udar, jer kada se tijelo počne pregrijavati, ono se hladi znojenjem. Alkohol može smanjiti količinu znoja koju proizvodimo, otežavajući tijelu da se ohladi, a to onda može uzrokovati porast tjelesne temperature do iznimno opasnih razina.

Utapanje: Bilo da se radi o izletu na plažu, jezero ili kupanju u bazenu, kada je vani vruće, važno je biti posebno oprezan oko vode - pogotovo kada je tu i alkohol. Alkohol slabi živce koji kontroliraju nevoljne radnje poput disanja što čini plivanje i boravak u vodi iznimno opasnim, jer povećava rizik od utapanja ako se počnete mučiti u vodi. Konzumacija alkohola također otežava donošenje odluka pojedincima, povećavajući rizik od nesreća u vodi.

