26-godišnjakinja rođena s dvije vagine otkriva kako to utječe na njen seksualni život: 'Mnogi ostanu zbunjeni'

Annie Charlotte ima dvije vagine, ali to ne utječe puno na njezin seksualni život jer, kako kaže, ‘99 posto muškaraca to ni ne primijeti’. 26-godišnjakinja je otkrila da ima dvije vagine kada je imala šesnaest godina. Liječnik je objasnio da ima uterus didelphys, stanje koje znači da ima dvije maternice, dva grlića maternice i dvije vagine. Od tada vodi tešku bitku s medicinskim sustavom, piše New York Post.

‘To me je natjeralo da shvatim koliko je medicinski sustav grozan, posebno kada je riječ o zdravlju žena’, rekla je za news.com.au. Kad joj je postavljena dijagnoza, bila je tinejdžerica i željela je biti kao i svi ostali i brinula se da će dvije vagine otežati seksualne odnose, ali iako je bilo teško dobiti osnovni medicinski tretman, njezin seksualni život nikada nije bio problem.

‘Spavala sam sa stotinama muškaraca i 99,9 posto ne shvaća da imam dvije vagine. Nitko od njih nikad primijeti’, objasnila je. 26-godišnjakinja je rekla da im to ponekad kaže nakon seksa, a oni su onda uvijek šokirani i zbunjeni te postavljaju mnoga pitanja.

Charlotte je objasnila da je njezina vagina s desne strane veća i ‘dominantnija’ pa muškarci ne primjećuju ili im potpuno promakne njezina manja vagina koja se nalazi s njezine lijeve strane. Dodala je kako misli da muškarci ne primjećuju da ona ima dvije vagine jer ne obraćaju pozornost i sigurno to ne očekuju.

‘Da budem iskrena, mislim da muškarci jednostavno niti ne razmišljaju o tome. To uopće nije na njihovom radaru. Neki od njih ne znaju ni gdje je klitoris, a kamoli gdje bi uopće bila druga vagina’, rekla je, ‘To je vjerojatno malo zlobno, ali je istinito’.

Kada objasni muškarcima da ima drugu vaginu, rekla je da su muškarci često u ‘potpunoj nevjerici’ i onda jako zainteresirani za više informacija. Općenito, ako je s novim seksualnim partnerom otvorena i prije seksa im da do znanja da ima dvije vagine, ali priznaje da ih to zna ‘malo uplašiti’.

