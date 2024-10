'Nakon 20 godina braka shvatila sam da me privlače žene, ne znam trebam li reći obitelji'

Nakon više od dvadeset godina braka, jedna žena je došla do spoznaje da možda više voli žene nego muškarce, ali ne zna kako to reći svom suprugu. Svoje sumnje podijelila je sa stručnjakinjom, otkrivši da su ona i njezin partner, koji su se upoznali još kao tinejdžeri, sada roditelji odraslih kćeri i već su godinama sretno u braku. Međutim, tek u srednjim četrdesetima je shvatila da je privlače žene, a sada čak mašta o tome da bude s jednom, piše Mirror.

Osjećajući se potpuno zbunjeno ovim otkrićem, nije sigurna treba li to reći svojoj obitelji te se boji da će ispasti licemjerna ako ne bude iskrena. Zabrinuta supruga je potražila savjet od kolumnistice za savjete u časopisu Metro, kazavši kako je došla do spoznaje da je 'vjerojatno biseksualna'.

'Kažem „vjerojatno“ jer to nikad nisam zapravo istražila, nikad nisam bila s nekom ženom, a monogamna sam. No tijekom posljednjih nekoliko godina shvatila sam da me privlače žene i povremeno maštam o tome', priznala je.

GALERIJA: Želite se riješiti sala na trbuhu? Liječnici kažu da je ova svakodnevna aktivnost savršena za to

Međutim, problem je u tome što nije sigurna postoji li 'ikakva svrha' u tome da to otkrije svojoj obitelji. 'Imam osjećaj da bi to moglo izazvati poremećaj i donijeti nesigurnost, a možda je nepotrebno jer ne planiram ništa učiniti po tom pitanju', pojasnila je detaljnije.

VEZANI ČLANCI:

S druge strane, kaže da također osjeća kao da potiskuje dio sebe i navodi kako su kao su ona i njezina obitelj inače vrlo otvoreni i iskreni jedni prema drugima. Boji se kako bi je njezine kćeri mogle smatrati licemjernom ako svoju tajnu ne podijeli s njima, a one ipak saznaju za nju.

Stručnjakinja kojoj se obratila za pomoć potvrdila je kako je u pravu što se brine da bi to moglo izazvati pitanja i određeni 'poremećaj' u obitelji, no ona drži kako takva mogućnosti postoji samo zbog toga jer postoji puno zabluda o biseksualnosti. Kolumnistica je dodala da se seksualnost ne može 'pomesti pod tepih' te je savjetovala da obitelji kaže istinu jer je nepošteno potiskivati osjećaje.

Dodala je da fantazije ponekad razvijaju želju za nečim konkretnijim, što bi moglo dovesti do nevjere, te da ništa dobro ne dolazi od skrivanja takvih stvari.

Moderan švedski svećenik: Pet puta tjedno ide u teretanu, a ima i brojne tetovaže