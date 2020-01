Zagreb za Valentinovo dobiva novu dvoranu u kojoj gostuje Bob Geldof

Generacija autora ovog teksta još se dobro sjeća Live Aida, zapravo prvog velikog glazbeno-humanitarnog spektakla koji je prerastao u globalni. Bio je to autentični pothvat koji je doista i spasio milijune djece u Africi od gladi, a gospodin koji je cijelu stvar uspio organizirati zacementirao si je mjesto u povijesti. Bilo bi, međutim, sasvim pogrešno svoditi Sir Boba Geldofa samo na Live Aid. Ovaj Irac belgijskog podrijetla imao je već u tom trenutku svjetsku slavu kao glazbenik, sa svojim The Boomtown Ratsima imao je singlove na prvom mjestu britanske top liste, a i površniji poznavatelji glazbe sasvim će sigurno prepoznati pjesmu “I Don’t Like Mondays”. The Boomtown Rats nakon prekida djelovanja zbog Geldofovih stavova koje je nerijetko ispoljavao u javnim istupima prestali su sa sviranjem u Irskoj te su se ponovno okupili 2013. godine. Već ovih nekoliko redaka dovoljno je da se shvati značaj najave dolaska takve osobe u Zagreb zajedno s The Boomtown Ratsima 14. ožujka. Njihov će se koncert dogoditi u Zagrebu na jednom sasvim novom mjestu. Rijetka je situacija da se kupuju ulaznice za koncert za koji nitko ne zna gdje će se točno održati. Hala Zagreb nova je multifunkcijska dvorana koja se upravo dovršava i to ne tek za koncert Geldofa i The Boomtown Ratsa, već će je prije toga upoznati fanovi Bajage & Instruktora koji će je otvoriti za Valentinovo.

– Nije bilo jednostavno dovesti The Boomtown Ratse, nešto je to i koštalo. Nekakvih posebnih zahtjeva nije bilo, odnosno ničega što nas već prije netko nije tražio – kaže Zvonimir Lugarić, voditelj dvorane za koju već u osnovnom opisu stoji; kongresni i event centar, mjesto za izvedbe i događaje – multimedijska dvorana.

No, kako smo se uvjerili pri posjetu Hali Zagreb gdje smo bili kao prvi hrvatski medij, riječ je o puno, puno više od toga.

– Jasno, trebalo nam je neko zvučno ime da se dvorana otvori i time privuče publicitet. Bilo je važno da to bude autentični i originalni glazbenik urbanog štiha koji će s lakoćom napuniti dvoranu. Nema nikakve dvojbe da je Bajaga na najboljem putu da to ostvari na službenom otvorenju Hale na Valentinovo. Od potvrđenih koncerata ističemo i ovogodišnji Dan žena koji u Hali obilježavamo koncertom klape Intrade u do sada neviđenom ruhu. Iako su koncerti nezaobilazni dio života Hale, mi želimo postići da prostor živi svakoga dana na različite načine te da je snažno orijentiran i poslovnom tržištu – kaže Lugarić.

– Uočili smo kako postoji veliki interes, a neadekvatna ponuda za dvoranama kapaciteta iznad 2000 osoba, ali koje nisu jedinstvene, već višestruke namjene. U ponudi su prostori koji su u naravi sportske dvorane, dok je prostor Hale potpuno prilagođen organizaciji bilo kakvog događanja srednjeg kapaciteta, s ugrađenim sadržajima poput šankova, kvalitetne backstage zone, s adekvatnim brojem sanitarnih jedinica, velike parkirne zone itd. Sestrinska Tvornica kulture je sjajno obnovljena, ali prima maksimalno dvije tisuće osoba pa time automatski ne ulazi u izbor organizatora većih i srednjih događaja. Hala je tu jako prilagodljiva te, ovisno o konceptu, može bez problema primiti i 4500 osoba. Projektirana je po „black box“ principu koji definiciju prostora za događaje svodi na osnovna četiri zida uz minimalnu intervenciju u prostoru. Hrvatsko predsjedanje Europskom unijom dodatno stvara potrebu za održavanje kongresa i sličnih poslovnih događaja i to je nešto na što ozbiljno računamo te smatramo da možemo Halu održavati dinamičnom i kada u njoj nema velikih događaja poput koncerata – kaže nam Zvonimir Lugarić. Prostor nekadašnjeg Electroluxova skladišta na Heinzelovoj ulici u Zagrebu zaista je ogroman tako da bez sumnje ima prostora za provođenje ideje o multifunkcionalnoj lokaciji. Ukupno dvorana ima 1900 kvadrata, od čega je glavna zona široki pravokutnik od 1600 četvornih metara te bočni široki pravokutnik od 300 kvadrata, a visina stropa je sedam metara. Prostor je polivalentan i moguće ga je pregrađivati.

– Ovo što sada ovdje vidite do Bajagina koncerta dobit će tu multifunkcionalnost. Sada već možete razgledati zonu backstagea, koji je nešto drukčiji od onih na koje ste možda navikli, nalazi se na galeriji, kao što vidite riječ je o maksimalno opremljenim svlačionicama s posebnim sanitarnim čvorom, odnosno tušem, pratećim prostorijama za relaksaciju, kuhinjom, sve s izravnim izlaskom na binu gdje nije potrebno posebno ograđivati prostor, govori Lugarić.

Dvorana koja je, dakle, standardna industrijska hala dobila je novu podnu glazuru kroz koju su provedene instalacije, sasvim nove sanitarne čvorove za publiku koji su pristupačni i toliki da organizatori smatraju redove, bolnu točku svake dvorane, riješenom. U tim je čvorovima, naime, ukupno 26 jedinica. Kada dođete na svoj prvi koncert u Halu, osim što neće zapinjati o kablove koji su drugdje na podu, a ne u njemu kao ovdje, vidjet ćete i da je ozvučenje zapravo viseće. U organizaciji događanja poželjno je imati čisti površinski prostor, a tehnička izvedba stropnog vješanja danas je postala standard u industriji. U skladu s time, na postojeće nosive grede ispod stropa postavljene su aluminijske konstrukcije na koje se mogu vješati različiti elementi, što omogućuje kvalitetnije tehničko rješenje za ozvučenje i rasvjetu, ali i prilagođavanje pozicije i veličine pozornice po dužini i širini. Ukupno su moguće tri pozicije za pozornice s profesionalnim priključcima struje snage ukupno 400 kW. Odnosno pozicija bine koja se vidi na slici pridruženoj uz ovaj tekst ne mora biti nužno baš ta, već može biti naslonjena na bilo koji od dva ostala dva zida dvorane.

– Četiri su velike zone šankova u planskim pozicijama, niz je točionika, primjerice, odmah nedaleko od bine, a postoji i mogućnost montiranja sjedećih tribina ili ograđenih VIP zona, sve ovisno o potrebi i tipu događaja. Mala dvorana iza bine može funkcionirati kao zasebna cjelina, pa ćemo to i iskoristiti i pretvoriti ga u kino i konferencijsku dvoranu koja može funkcionirati neovisno od događaja u ostatku Hale. Dnevni sadržaj Hale nalazit će se i ispred objekta, na urbanom kontejnerskom trgu, na kojem će se formirati ponuda OPG-ova, ugostitelja i ostalih sadržaja. Kod nas se nećete žuriti kući, a serviranu hranu ćete, osim na trgu, moći konzumirati i unutar prostora Hale. Dnevnu ponudu ćemo temeljiti na više vrsta kuhinje te ćemo kao poželjno odredište sigurno zadovoljiti svačiji ukus. Prostor će biti opremljen wi-fijem i drugim priključcima pa će biti idealan za održavanje poslovnih sastanaka u ležernom okruženju mini poslovne lounge zone unutar Hale, na koju ćemo posebno obratiti pažnju. Osim osiguranog parkinga, ispred Hale se nalazi i autobusna stanica, s koje je moguće direktno pristupiti dvorištu Hale, odnosno njezinu urbanom trgu. Naslijeđena lokacija i konstrukcija nekadašnjeg industrijskog pogona ponudili su nam već uređene pristupe kompleksu Hale, kao i zadane ulaze u samu dvoranu, pa će tako ostati aktivna četiri postojeća ulaza, od kojih je jedan dovoljan da kroz njega uđe i vozilo veličine kamiona, što tehničku realizaciju događaja čini znatno lakšom. Prednost prostora je i prisutnost danjeg svjetla, koje dopire kroz 18 staklenih otvora na krovištu – govori Zvonimir Lugarić.

Na simulacijama koje se nalaze uz ovaj tekst može se dobiti prilično jasna ideja koncepta na kojem se temelji Hala Zagreb, no ovisno o događaju, možda Halu prvi put upoznate u sasvim drugačijem svjetlu.

– Lokacija gravitira nekim vrlo živim poslovnim područjima u razvoju, poput Radničke ulice. Krajnji cilj Hale je da na svakodnevnom nivou oživi tradicionalno poslovni i ne nužno poželjni dio grada kada pomislimo na zabavu. Planiramo živjeti s Halom 365 dana na godinu uz kvalitetan svakodnevni i večernji program koji će pridonijeti urbanom razvoju i ponudi sadržaja u ovom djelu grada. U prvoj polovici veljače moći ćete vidjeti koliko smo uspjeli razviti svoje ideje, do tada računamo da ćemo realizirati prvu planiranu fazu – kaže Zvonimir Lugarić.•