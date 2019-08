Triler “Parazit” sigurno će ući u filmsku povijest

Kada je objavljeno kako je ovogodišnji dobitnik Zlatne palme u Cannesu film „Parazit“ redatelja Bong Joon-hoa, mnogima je to bilo iznenađenje, pogotovo jer je u konkurenciji bio i Tarantinov „Bilo jednom u Hollywoodu“. No, o kvaliteti ovog filma najbolje govori rečenica koju je na Sarajevo film festivalu rekao predsjednik canneskog žirija Alejandro González Iñárritu „Kada su članovi žirija prvi put vidjeli ovaj film, samo smo se pogledali i rekli: to je to, ne moramo više razmišljati o pobjedniku.“

Nakon prikazivanja „Parazita“ u Cannesu, uslijedio je osmominutni pljesak publike, a slično je bilo i u Sarajevu. Oko 3000 ljudi u Ljetnom kinu kraj je dočekalo ovacijama.

Pijanci i žohari

„Parazit“ je zaista izniman film, koji valja gledati na više razina – kao kritiku društva, klasnu borbu, vrhunsku zabavu, ali i prvoklasni triler. U fokusu radnje je siromašna obitelj čija je glava Kim Ki-taek, nezaposleni vozač, koji s domaćicom Choong-sook ima dvoje djece fakultetske dobi – sina Ki-wooa i kći Ki-jeong. Obitelj živi u stanu u podrumu u predgrađu Seula, a jedini prozor im gleda na pločnik. Tako se svakodnevno moraju boriti s pijancima koji im mokre ispred prozora, a jedini izvor zarade im je pakiranje kutija za pizzeriju. Obitelj živi u nehumanim uvjetima, svakodnevno se opijaju i razmišljaju kako bi mogli zaraditi. Prilika im se ukaže kad ih posjeti Ki-woov prijatelj Min-Hyuk, koji mu predloži da ga zamijeni na poziciji učitelja engleskog jezika kćeri bogate obitelji Park. Ki-woo lažira diplomu i dobije posao kod Parkovih. Kada shvati kako je mlada obitelj jako bogata, ali i jako lakovjerna, na prijevaru kod njih zaposli i sestru, majku i oca. Kada Parkovi krenu na kampiranje, Kimovi odluče useliti u njihovu kuću, i barem na nekoliko dana preuzeti životni stil bogataša. No, ne znaju da kuća u podrumu skriva i veliku tajnu…

Bong Joon-Ho cijenjeni je korejski redatelj kojeg su i u Hollywoodu upoznali zahvaljujući odličnom filmu „Snowpiercer“ iz 2013. godine. U “Parazitu” majstorski balansira između crne komedije, drame i trilera, pa čak i horora. Glavni glumci su na rubu parodije i trasha, no to je u ovom filmu dodatni plus.

Očekujemo remake

Bong je obitelj Kim prikazao kao obične ljude koji traže signal wirelessa od susjednog kafića, jer nemaju novca za vlastiti internet, bore se s pijancima i krpaju kraj s krajem. Kada im u ulicu uđu istrebljivači kukaca, oni ostave prozore otvorenim kako bi dobili „besplatno zaprašivanje“ i tako raskužili kuću od žohara. Dakle, nisu zli prevaranti, nego je sve što žele bolji život u društvu u kojem su klasne razlike pridonijele do takvog načina razmišljanja.

„Parazit“ je pravo remek-djelo, jedan od onih filmova o kojima ćete dugo razmišljati nakon što izađete iz kina, i u glavi vraćati scene koje su prethodile furioznom finalu koje se gleda otvorenih usta. Možda bi ga mogli usporediti s filmom „Mi“ Jordana Peelea, koji bi bio puno bolji da je poput „Parazita“ balansirao između žanrova. No, poznavajući Hollywood, ne bi nas čudilo da ubrzo vidimo i njihovu verziju ovog filma koji će ući u povijest filmske umjetnosti i koji će gotovo sigurno dobiti Oscar za najbolji strani film.