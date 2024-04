Najbolji filmovi su "Četiri kćeri" u međunarodnoj i "KIX" u regionalnoj konkurenciji

Dodjelom nagrada najboljima završilo je 20. izdanje ZagrebDox-a.

Međunarodni žiri čiji su članovi bili Valerie Blankenbyl, Lea Glob i Hrvoje Hribar dodijelio je Veliki pečat filmu Četiri kćeri, Kaouther Ben Hanije.

"Četiri kćeri je film koji ne samo da lijepo prikazuje gotovo nevjerojatnu priču o Olfi i njezinim kćerima, već stvara prostor u kojem ovi nevjerojatno hrabri protagonisti mogu istraživati vlastitu priču uz pomoć glumaca, pozornice i scenarističkih scena, izvučenih iz vlastitih iskustava. Otvorenost i ranjivost koje vidimo u ovom uratku rijedak su dar. Film nas hrabro i vrlo učinkovito tjera da razumijemo simultanost svjetla i tame, kako u ljudskoj prirodi tako i u životima koje žive Olfa i njezine kćeri“. Posebno priznanje pripalo je filmu Drugačija divljina Silje Evensmo Jacobsen, a u obrazloženju žirija stoji: „Drugačija divljina nas je duboko potresla. Svjedočimo obitelji suočenoj s gubitkom i dekonstrukciji savršeno instagramabilnog obiteljskog blaženstva koje slijedi. Iako je ostala vjerna svom prekrasnom filmskom stilu, bliskost redateljice s obitelji Payne i dubina u kojoj je uspjela prikazati tugu i učenje življenja uz tugu dojmili su nas se i dirnuli nas, kao i pitanje koliko dugo možemo ispunjavati ideale i vrijednosti roditelja, suočeni s promjenjivom realnošću.“

U Regionalnoj konkurenciji Veliki pečat otišao je filmu KIX Dávida Mikulána i Bálinta Révésza, a odluku je donio Regionalni žiri čiji su članovi bili Alessandro Stellino, Enes Midžić i Tomislav Mršić. Žiri je svoju odluku obrazložio: „Ono što je počelo kao razigrana igra za filmsku ekipu i protagonista ove filmske turneje snimljene tijekom 12 godina postala je snažna i dirljiva izjava o procesu odrastanja i preuzimanja odgovornosti u našem odsutnom društvu, i kao pojedinci i kao kolektivitet. Posebno priznanje u Regionalnoj konkurenciji pripalo je Šutnji razuma Kumnjane Novakove „Za neophodan čin vraćanja strašne istine uz prenošenje svjedočanstava žena koje su prošle kroz jedno od najmračnijih razdoblja u novijoj povijesti i zalog propasti čovječanstva koji svaki rat sa sobom nosi.“

Mali pečat za najbolji kratki film iz natjecateljskog programa, o čemu su odlučili Miljenka Čogelja, Tue Steen Müller i Tomislav Pavlic osvojio je film Lucije Brkić, U tranzitu.

„Izravnim dokumentarnim jezikom redateljica hvata rad živopisne, karizmatične mlade žene koja želi pomoći migrantima u nevolji na njihovom putu u neizvjesnu budućnost. Film je to pun talentiranog zapažanja i suosjećanja koji prenosi trenutke jednog od najvećih problema s kojima se Europa danas suočava“, objašnjava svoju odluku žiri. Posebno priznanje dodijeljeno je filmu Dječak Vladimira Loginova koji je žiri osvojio svojim promišljenim konceptom i jednostavnošću. „Unatoč minimalističkom pristupu, film uspijeva istovremeno biti nježan i surov, a audiovizualnim tretmanom svog pažljivo odabranog protagonista na efektan način ostavlja gorak okus tragičnosti ljudskih sudbina u ratnim vremenima.„

Nagrada Movies That Matter, za ostvarenje koje na najbolji način promiče ljudska prava dodijelio je žiri u sastavu: Tihomir Ponoš, Vedrana Pribačić i Tatjana Vlašić, a pripala je filmu Blago kraljevstva Dahomey, redateljice Matti Diop.

„Povrat 26 umjetnina u Benin otvara pitanja (post)kolonijalnog nasljeđa i identiteta i perspektiva zemlje. Koliko su, posebno mladi, svjesni tradicije i kulture, koja se čuva u nekadašnjoj kolonijalnoj metropoli, a koji su odrasli na Tomu i Jerryju. Za jedne je povrat patriotski, za druge populistički čin vlasti i uvreda, za treće popravljanje francuskog imidža. Društvo je zarobljeno u kolonijalnoj matrici koja se manifestira i na francuskom jeziku kojim govore. Film prikazuje mogućnosti razvoja društva i konstruiranja nade kroz univerzalnu temu traganja za identitetom zajednice. Dramaturgija, kamera i inovativni režijski postupci u funkciji su prikaza slojevitosti teme.“

Posebno priznanje osvojio je film Potpuno povjerenje, redateljice Jialing Zhang. „Film tematizira tehnološku distopiju sadašnjosti, s još lošijom perspektivom budućnosti. Potpuna kontrola pojedinca i njegovog privatnog života putem tehnologije dokidaju društvo i svako propitivanje sistema. Kina je najistaknutiji primjer, a slični procesi događaju se i u najslobodnijim zemljama. Za nadzor nije ključna vlast, nego masa koja u tome dobrovoljno sudjeluje. U takvom sustavu posebno stradaju branitelji ljudskih prava, jer su ona sama najveći neprijatelj sustava.“

Mladi žiri, u čijem su sastavu bili Snježana Banović, Hrvoje Osvadić i Biserka Šuran, dodijelili su Mali pečat za najbolji film mladog/e autora/ice do 35 godina, a nagradu je odlukom većine članova žirija dobio film KIX Dávida Mikulánua i Bálinta Révészua.

„Film kojeg smo odlučili nagraditi osvojio nas je svojim iskrenim i nježnim odnosima između autora i protagonista filma. Majstorski portretirana sloboda odrastanja i ljepota koja izlazi iz odnosa autora i protagonista filma toliko nas je očarala da smo i sami doživjeli duboku povezanost s njima. Do samog kraja filma navijali smo za njih i njihov ne tako sretan život. Posebno priznanje osvojio je film Grand Prize Anje Koprivšek: „Posebno priznanje zaslužuje autorica koja je s velikom dozom ljubavi i poštovanja prema svojim protagonistima uspostavila povjerenje koje nas je uvelo u svijet za koji nismo znali da postoji. Zahvalni smo autorici što nas je upoznala s tim svijetom i obogatila nas tim saznanjem. Redateljici filma i cijeloj Ballroom sceni u Hrvatskoj dodjeljujemo Posebno priznanje“, stoji u objašnjenju žirija.

Članovi međunarodne federacije filmskih kritičara FIPRESCI, Igor Angjelkov, Hamed Soleimanzadeh i Milena Zajović dodijelili su istoimenu nagradu filmu KIX.

„Za kreativni proces otkrivanja skrivenog života djece s ulice, hrabar pristup razumijevanju kompleksa nove generacije, jedinstven način pripovijedanja o postupcima i posljedicama, zadivljujuću montažu i briljantnu kinematografiju, ali i visceralni prikaz klasnih nejednakosti i suptilno priznanje porastu populizma u europskim društvima.“

O nagradi Teen Dox, koja se dodjeljuje filmu iz istoimenog programa koji na najbolji način govori o pitanjima koja okupiraju mlade, odlučivale su učenice zagrebačke XVI. gimnazije: Mara Jakić​​, Zora Fabijanac​, Nika Igrec​​, Kali Martinović​, Eva Župarić​, Klara Perović​, Lucija Marketin​, Vida Novosel​, Ida Borić​, Ivna Salečić​, Katja Galunić ​i Irma Korkut. Nagradu je osvojio film Mariusza Rusińskog, Moja sestra, a posebno priznanje Ekipa, Sylvaina Cruiziata.

„Ove je godine u kategoriji TeenDox bilo uistinu puno odličnih filmova i nije nam bilo nimalo lako odlučiti se za pobjednika. Unatoč tome, naš odabir ističe se od ostalih jer na veoma autentičan i iskren način prikazuje iznimno prisutan problem ovisnosti kod tinejdžera podcrtavajući koliko isti može imati razarajuće posljedice za jednu obitelj. Na vrlo intiman način film prikazuje osjećaje svih članova te obitelji otvarajući nam vrata njihovih životnih prostora. U središtu dokumentarca su necenzurirani razgovori članova obitelji, koji otkrivaju tešku stranu odrastanja s ovisnošću. Dokumentarni film Moja sestra, poljskog redatelja Mariusza Rusińskog, duboko nas je potresao i podsjetio na sveprisutne probleme mladih te mu stoga dodjeljujemo nagradu za najbolji film u kategoriji TeenDox. S obzirom na to da je konkurencija bila iznimno jaka, posebno priznanje dodjeljujemo filmu Ekipa koji na zreo način prikazuje prijateljstvo triju dječaka. Snažnim kadrovima, film uvlači gledatelja u adolescentske umove otkrivajući probleme i strahove povezane s odrastanjem i otkrivanjem vlastite seksualnosti.“

Nagradu Počasni Veliki pečat koja se dodjeljuje autorima koji su kvalitetom svojih radova prisutni i presudni u dokumentarizmu godinama, pa i decenijama, a dodjeljuje je umjetnički direktor festivala Nenad Puhovski, dodijeljena je njemačkom redatelju Werneru Herzogu : “ Film Wernera Herzoga, Bijeli dijamant odabrao sam na prvom ZagrebDoxu kao film otvaranja sa željom da pokažemo publici, navikloj do tada uglavnom na standardne televizijske dokumentarce, snagu autorskog, poetskog, dramatičnog, cjelovečernjeg dokumentarca. Priča je to, kako to često kod Herzoga biva, o srazu čovjekova sna i snage prirode. U ovom slučaju radi se o britanskom graditelju cepelina koji kreće na putovanje do divovskih vodopada u srcu Gvajane u nadi da će poletjeti svojim „brodom“ iznad krošnji drveća. No, taj moderni Ikar nosi u sebi i tajnu koja se u filmu postepeno otkriva – slična ekspedicija završila je katastrofom kada se njegov prijatelj survao u smrt. Fenomenalnom filmskom fotografijom, popraćenom sjajnom muzikom, ovaj je film u mnogim aspektima odredio pravac u kome se ZagrebDox kreće i razvija. Stoga mu sa zakašnjenjem, ali i ogromnim zadovoljstvom dodjeljujem Počasni Veliki pečat“, stoji u objašnjenju Nenada Puhovskog.