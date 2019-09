Sisak je  naš New Orleans

Kada je Siščanin Damir Kukuruzović (44) 2001. godine u CD shopu u Teslinoj ulici čuo album Rosenberg Trija “Live at North Sea Festival”, znao je da je pronašao glazbu koju će od tog trenutka svirati – gypsy-jazz. Kako nam kaže Damir, odmah je tada znao i da će jednom zasvirati sa Stochelom Rosenbergom, romskim glazbenikom iz Nizozemske, koji je trenutačni predvodnik glazbenog izričaja Djanga Reinhardta. To je i rekao istog trenutka kolegama iz Soulfingersa s kojima je tada svirao, a rečeno i ostvario 2018. godine na jazz-festivalu u vlastitom jazz-klubu u Sisku.

Zapravo, oni koji poznaju Damira Kukuruzovića uopće se ne čude tome da je sve to znao istog trenutka kada je spoznao svoju pravu glazbenu ljubav, gypsy-jazz, i koja će se pretvoriti u gostovanja svjetske jazz i blues-elite u njegovu Siscia jazz klubu. Jer, kažu nam ljudi, Damir je uporan i sve što zamisli i ostvari.

Filigransko majstorstvo

Siscia jazz klub koji se nalazi u podrumu sisačkog Malog kaptola danas je prava meka za ljubitelje jazza i bluesa iz cijele Hrvatske, ali i šire. Kukuruzovićev je klub 2005. godine otvorio legendarni glazbeni kritičar Dražen Vrdoljak riječima: “Dok uragan Katrina ruši u nepovrat kolijevku jazza, New Orleans, simboliku vidim u tome što se na drugom kraju svijeta upisuje novo ime, Sisak. Da se mene osobno pita, za Sisak je bitnije što ima stalnu postavu jazz-cluba nego za Hrvatsku što je postala dijelom velike obitelji MTV-a.”

Od tada do danas kroz Siscia jazz klub prošle su stotine glazbenika među kojima i istinske legende Stochelo Rosenberg, Raphael Fays, Robin Nolan, Wawau Adler, Paulus Schäfer, s kojim je u kolovozu Damir i ove godine održao tri koncerta, Yorgui Loeffler, Ludovic Beier, Angelo Debarre, Adrian Byron Burns...

Ne postoji trenutačno u Hrvatskoj jazz-klub u kojem su redovna gostovanja takvih zvijezda na njihovim turnejama, a što je omogućila izvrsna atmosfera kluba, odlična publika i upornost jednoga čovjeka. A od trenutka kad je čuo Rosenberga do danas Damir je postao jedan od najboljih gypsy-jazz gitarista u Hrvatskoj i vjeran glazbeni sljedbenik Djanga Reinhardta.

Reinhardt je belgijski Rom koji je razvio posebnu virtuoznu gitarističku tehniku, a svojim stilom, u kojem se isprepliću tragovi romske glazbe s elementima jazza i francuske moderne, utjecao je na mnoge glazbenike. Svoj prepoznatljivi stil sviranja Reinhardt je ostvario zbog gubitka četvrtog i petog prsta lijeve ruke.

– Ta je glazba danas moj način života, bez toga ne ide. I dan-danas nekoliko sati svaki dan vježbam gitaru. Sve ono što sam maštao od tog trenutka kad sam čuo ploču Rosenberga u Teslinoj do danas sam ostvario. S mnogima od njih koji su prošli kroz klub i moj život ostao sam trajni prijatelj, uspio sam se upoznati s njima i s tim majstorima zanata ostati u kontaktu – govori Kukuruzović, iza kojeg je netom završeni 14. Siscia Open Jazz & Blues Festival čije su zvijezde bili Joschi i Gismo Graf, otac i sin iz Njemačke, koji također njeguju tradiciju Djanga Reinhardta i gypsy-jazza.

Osim jazz-festivala u Sisku, koji je danas najjači hrvatski jazz-festival, organizator je i jazz-festivala u Petrinji i Labinu.

S Gismom Graf Damir je u Zagrebu nedavno snimao i novi album koji je producirao violinist i glazbeni producent Bruno Urlić, dok su na snimanju gostovali i Paulus Schäfer i Robin Nolan. Sudjelovao je i Sinan Alemanović, bivši klavijaturist Indexa i perjanica bosanskohercegovačkog jazza.

– Imali smo raniji dogovor za album, ali nismo se nikad vidjeli. Gismo i ja smo se praktički upoznali tu večer i sutra smo već snimali album. Na ovoj našoj glazbenoj razini podrazumijeva se da smo spremni i da odmah možemo odsvirati sve što treba. Repertoar smo dogovorili mjesec-dva prije, a nakon probe, dvije u sat-dva, bili smo već spremni za snimanje albuma. Veseli me taj novi album koji će za koji mjesec biti gotov – objašnjava Damir čiji je zadnji album, zajednički sa Zoranom Predinom, najprodavaniji domaći album u regiji prema podacima Hrvatske diskografske udruge.

Na albumu Zorana Predina te Damira Kukuruzovića i Django Groupa pod nazivom “Zoran pjeva Arsena” nalazi se 12 pjesama Arsena Dedića koje je Zoran Predin odabrao u povodu 40. godišnjice svojeg glazbenog djelovanja. Arsenove pjesme odlučio je snimiti u gypsy-swing aranžmanima u izvedbi Damira Kukuruzovića i njegova benda.

– Zoran i ja bili smo gosti na jednom CD-u i upoznali se na promociji tog albuma u Zagrebu. Predin je i prije koketirao s gypsy-jazzom, bio je prijatelj s Arsenom Dedićem i dosjetio se novih aranžmana. Arsenovim pjesmama tako smo dali novo ruho i to zvuči odlično. Imamo turneju cijelo ovo ljeto, sviramo svuda i često – kaže Kukuruzović, koji se u ranim 20-im godinama života počeo baviti glazbom, a nakon Soulfingersa prešao u Hot Club Zagreb i od tada ostao vjeran jazzu te Sisak pretvorio u meku ljubitelja te glazbe. A sami glazbenici danas Sisak biraju na svojim turnejama kao jedinu koncertnu destinaciju u regiji.

– Fred Wesley bio je ovdje prije nekoliko mjeseci, ikona američkog funka, soula i jazza, koji je u SAD-u bio special guest star u orkestru Jamesa Browna i svirao s Maceom Parkerom. On je bio na europskoj turneji, njegovi menadžeri znali su za Siscia jazz klub jer je danas ucrtan na svim kartama, i svirao je samo ovdje i nigdje više u regiji. U Sisku je najbolja publika na svijetu, ljudi dolaze odasvuda, ovo je jedini klub gdje se bez mikrofona vodi program i svira dva puta po 35 minuta. To je vrhunsko, filigransko majstorstvo što i publika i glazbenici znaju cijeniti te nam se vraćaju i jedni i drugi – opisuje Kukuruzović svoj klub u kojem su gostovali i najpoznatiji gospel-zborovi iz SAD-a, a svaki dan pristižu upiti glazbenika iz cijelog svijeta koji bi došli u Siscia jazz klub.

Najistaknutiji jazz-gitarist

– Ja često znam reći da jazz-klub nije ništa drugo nego tvornica krasnih misli i ideja, to je bit koju ovdje svi skupa razvijamo. Znaš kako je dobar osjećaj kad ti na obali Kupe u Sisku big bend svira Franka Sinatru, i to kakav big bend. Tada se osjećam kao građanin svijeta i tada nema boljeg ambijenta za to. To je nešto najbolje što postoji – dodaje Damir, koji uz organizaciju gostovanja legendi jazza i bluesa na festivalima ne zapostavlja i vlastito glazbeno umijeće što prepoznaje i struka koja mu je 2011. dodijelila nagradu za najistaknutijeg akustičnog jazz-gitarista Hrvatske, a 2013. godine priznanje za iznimno gitarističko umijeće i promociju hrvatske jazz-glazbe u svijetu.

Damir Kukuruzović uvijek i svuda s ponosom ističe da je iz Siska.

– Sve sam pronašao što trebam u Sisku. Ne moraš biti u metropoli da bi našao uspjeh – kaže Damir, koji ipak ima i još jedno mjesto u Hrvatskoj koje voli – Rovinj.

– Rovinj je uz Sisak mjesto gdje se osjećam najbolje. Jednog dana kada više ne budem mogao svirati idem u Istru i bit ću ribar. Ribario sam nedavno i to je to, bit ću ribar – najavljuje ovaj sisački virtuoz koji svoje najave obično i ispuni.