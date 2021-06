Roger Waters bez Floyda draži mi je nego Floydi bez Watersa, ali brend je brend

Nakon iscrpnog dvostrukog albuma “Delicate Sound Of Thunder” iz 1989. godine, ponovno objavljenog u visokoj rezoluciji zvuka 2019., činilo se da nema potrebe za bilo kakvim koncertnim snimkama Pink Floyda s turneje nakon povratničkog albuma “Momentary Lapse Of Reason”, prve bez Rogera Watersa. No, nastup na poznatom britanskom festivalu 1990. bio je izgleda dovoljan razlog za nedavno objavljivanje još jednog koncertnog suvenira, albuma “Live at Knebworth 1990” (Parlophone/ Dancing Bear).

Iako se veći broj pjesama podudara sa spomenutim “Delicate Sound of Thunder” odana vojska obožavatelja Pink Floyda vjerojatno će posegnuti i za ovim dokazom bezvremenosti benda koji je i bez glavnog autora Rogera Watersa održao nekoliko megauspješnih turneja. Jedan od razloga takve uspješnosti bio je David Gilmour, gitarist i vokal koji briljira u nekoliko pjesama s “Knebworht 1990” i ulazi u šestu brzinu, pa njegove solo dionice u pjesmama “Money”, “Comfortably Numb” ili “Run Like Hell” donose više energije i strasti – što je “novim” Floydima bez Watersa uvijek nedostajalo – od usporedivih verzija s “Delicate Sound of Thunder”. Za potrebe nastupa u Knebworthu Floydi su umjesto svog stalnog saksofonista na turneji doveli tada rastuću zvijezdu Candy Dulfer koja pomalo i pretjeruje sa svojom svirkom u nekoliko pjesama, ali je najveća poslastica bilo gostovanje pjevačice Clare Torrey. Upravo je ona na albumu “The Dark Side of the Moon” 1973. spektakularno otpjevala poznatu vokalnu dionicu u temi “The Great Gig in the Sky”, da bi se prvi i jedini put na sceni s Pink Floydima pojavila upravo na koncertu u Knebworthu 1990.

U svemu ostalome album je vrlo sličan tadašnjem izdanju s te turneje, pogotovo u pjesmama “Shine On You Crazy Diamond” ili “Wish You Were Here”, ali ovih nekoliko detalja mamac su za vojsku poklonika koji na policama žele imati sve s potpisom omiljene grupe, makar i bez Rogera Watersa. Osobno, Roger Waters bez Floyda uvijek mi je bio draža opcija nego Floydi bez njega, ali brend je brend bez obzira na “sitne” nedostatke.