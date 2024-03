Pratite 96. dodjelu Oscara s nama iz trenutka u trenutak

Točno u ponoć po našem, srednjoeuropskom vremenu, započinje 96. dodjela nagrada Oscar. Najvažniji filmski događaj u godini pratite uživo na portalu Večernjeg lista gdje ćemo iz trenutka u trenutak objavljivati najzanimljivije trenutke dodjele i proglašenja pobjednika u svim kategorijama.

Dodjelu će po četvrti put u karijeri voditi američki televizijski voditelj i komičar Jimmy Kimmel, a po svemu sudeći, utrka će biti tijesna.

"Oppenheimer", epski biografski film o ocu atomske bombe J. Robertu Oppenheimeru redatelja Christophera Nolana, ove godine dominira s 13 nominacija, među kojima je i ona za najboljeg glumca Cilliana Murphyja te najbolje sporedne glumce Emily Blunt i Roberta Downeyja Jr., a tu su i nominacije za najbolju scenografiju, fotografiju, originalnu filmsku glazbu, zvuk, kostimografiju, šminku i montažu.

"Oppenheimera" po broju nominacija s njih čak 11 slijede "Uboga stvorenja" redatelja Yorgosa Lanthimosa, nominirana među ostalim i za najbolji film i najbolji adaptirani scenarij, a fantastična Emma Stone nominirana je u kategoriji glavne ženske uloge.

Deset nominacija zaradile su "Ubojice cvjetnog mjeseca" Martina Scorsesea koje se natječu i za najbolji film, a glumica Lily Gladstone je ušla u povijest kao prva američka Indijanka u povijesti s nominacijom za najbolju glavnu žensku ulogu.

Favorit publike "Barbie" ima pak "samo" osam nominacija, no tu je i ona za najbolji film te najbolju sporednu glumicu i glumca Americu Ferreru i Ryana Goslinga. Iako su neki razočarani što nominaciju nisu dobile ni redateljica Greta Gerwig ni Stereotipna Barbie Margot Robbie, svi jedva čekaju pjesmu "I'm Just Ken" u izvedbi Ryana Goslinga koja se također našla u utrci za zlatni kipić, jer slavni glumac je za dodjelu navodno pripremio pravi spektakl.

Ovogodišnje nominacije po kategorijama izgledaju ovako:

Najbolji film

'American Fiction'

'Anatomy of a Fall'

'Barbie'

'The Holdovers'

'Killers of the Flower Moon'

'Maestro'

'Oppenheimer'

'Past Lives'

'Poor Things'

'Zone of Interest'

Najbolja muška uloga

Bradley Cooper, 'Maestro'

Colman Domingo, 'Rustin'

Paul Giamatti, 'The Holdovers'

Cillian Murphy, 'Oppenheimer'

Jeffrey Wright, 'American Fiction'

Najbolja ženska uloga

Annette Bening, 'Nyad'

Lily Gladstone, 'Killers of the Flower Moon'

Sandra Hüller, 'Anatomy of a Fall'

Carey Mulligan, 'Maestro'

Emma Stone, 'Poor Things'

Najbolja sporedna muška uloga

Sterling K Brown, 'American Fiction'

Robert De Niro, 'Killers of the Flower Moon'

Ryan Gosling, 'Barbie'

Mark Ruffallo, 'Poor Things'

Robert Downey Jr., 'Oppenheimer'

Najbolja sporedna ženska uloga

Emily Blunt, 'Oppenheimer'

Danielle Brooks, 'The Color Purple'

America Ferrera, 'Barbie'

Jodie Foster, 'Nyad'

Da’Vine Joy Randolph, 'The Holdovers'

Najbolji redatelj

Justine Triet, “Anatomy of a Fall'

Martin Scorsese, 'Killers of the Flower Moon'

Christopher Nolan, ''Poor Things'

Jonathan Glazer, 'The Zone of Interest'

Yorgos Lanthimos, '“Poor Things'

Najbolji dugometražni animirani film

'The Boy and the Heron'

'Elemental'

'Nimona'

'Robot Dreams'

'Spider-Man: Across the Spider-Verse'

Najbolji kratki animirani film

'Letter to a Pig'

'Ninety-Five Senses'

'Our Uniform'

'Pachyderme'

'War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko'

Najbolji adaptirani scenarij

'American Fiction'

'Barbie'

'Oppenheimer'

'Poor Things'

'The Zone of Interest'

Najbolji izvorni scenarij

'Anatomy of a Fall'

'The Holdovers'

'Maestro'

'May December'

'Past Lives'

Najbolji kratki dokumentarni film

'The ABCs of Book Banning'

'The Barber of Little Rock'

'Island in Between'

'The Last Repair Shop'

'Nǎi Nai & Wài Pó'

Najbolji dugometražni dokumentarni film

'Bobi Wine: The People’s President'

'The Eternal Memory'

'Four Daughters'

'To Kill a Tiger'

'20 Days in Mariupol'

Najbolji strani film

'The Teachers’ Lounge', Njemačka

'Io Capitano', Italija

'Perfect Days', Japan

'Society of the Snow', Španjolska

'The Zone of Interest', Velika Britanija

Najbolja montaža

'Anatomy of a Fall'

'The Holdovers'

'Killers of the Flower Moon'

'Oppenheimer'

'Poor Things'

Najbolji vizualni efekti

'The Creator'

'Godzilla: Minus One'

'Guardians of the Galaxy Vol. 3'

'Mission: Impossible — Dead Reckoning, Part One'

'Napoleon'

Najbolja scenografija

'Barbie'

'Killers of the Flower Moon'

'Napoleon'

'Oppenheimer'

'Poor Things'

Najbolja originalna pjesma

'The Fire Inside', 'Flamin’ Hot'

'I’m Just Ken', 'Barbie'

'It Never Went Away', 'American Symphony'

'Wahzhazhe (A Song for My People)', 'Killers of the Flower Moon'

'What Was I Made For?', 'Barbie'

Najbolja filmska glazba

'American Fiction'

'Indiana Jones and the Dial of Destiny'

'Killers of the Flower Moon'

'Oppenheimer'

'Poor Things'

Najbolji zvuk

'The Creator'

'Maestro'

'Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One'

'Oppenheimer'

'The Zone of Interest'

Najbolja šminka i frizura

'Golda'

'Maestro'

'Oppenheimer'

'Poor Things'

'Society of the Snow'

Najbolja kostimografija

'Barbie'

'Killers of the Flower Moon'

'Napoleon'

'Oppenheimer'

'Poor Things'

Najbolja fotografija

Hoyte van Hoytema ('Oppenheimer')

Ed Lachman ('El Conde')

Matthew Libatique ('Maestro')

Rodrigo Prieto ('Killers of the Flower Moon')

Robby Ryan ('Poor Things')