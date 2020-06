Poslušajte kako zvuče slavni bendovi kad im pjesme piše umjetna inteligencija

Glazbenik koji se na svom YouTube kanalu predstavlja kao Funk Turkey već neko vrijeme radi zanimljive eskperimente. Koristi umjetnu inteligenciju, točnije model "Markov chain" kako bi napisao nove pjesme slavnim bendovima.

U program ubaci tekstove svih pjesama nekog benda, a zatim algoritam na temelju korištenih riječi sastavi sasvim novu pjesmu. Uz to, svu glazbu svira i pjeva on sam.

Ta se tehnologija ponekad koristi i kako bi se napisali "novi nastavci" knjiga, poput Harryja Pottera, što je rezultiralo urnebesnim tekstom "Harry Potter and the Portrait of What Looked Like a Large Pile of Ash" ili "Harry Potter i portret nečega što je izgledalo kao velika hrpa pepela".

Funk Turkey za sada na kanalu ima pjesmu benda AC/DC "Great Balls", "Deliverance Rides" od Metallice te "Nobody Died Every Single Day" benda Nickelback, koje bi na trenutak uspjele zavarati čak i najveće obožavatelje.