Počelo snimanje dugometražnog igranog filma o padu Vukovara

Redatelj i producent, otac i sin Eduard i Dominik Galić autori su projekta koji se priprema već 13 godina, otkad su snimili hvaljeni serijal "Heroji Vukovara".

- Upravo smo tijekom snimanja toga serijala stekli golemo iskustvo, znanje i došli smo do puno dokumenata koji će nam pomoći u snimanju „Šestog autobusa“. I scenarij za ovaj projekt spreman je s obzirom na to da je napisan prije deset godina, a prije tri godine odobrio ga je HAVC – kazao je za Večernji list prošle godine producent Dominik Galić.

Film je nazvan "Šesti autobus" jer je upravo to bio jedan od autobusa kojima su zarobljenici prevoženi do Ovčare, a ni do danas se ne zna gdje su pokopani, a sama radnja je temeljena na istinitoj priči te prati potragu jedne djevojke za svojim ocem.

- Radnja filma odvija se 1991. s preskakanjem u 2007. godinu, na suđenje za Ovčaru. Ima i dokumentarne karakteristike s obzirom na to da koristimo i transkripte sa suđenja u Beogradu za zločin na Ovčari. Otac naše glavne junakinje vjerojatno je bio u tom autobusu – rekao je Galić u svom intervjuu za Večernji, dodajući da ovim filmom još jednom žele upozoriti na nestale, ali i proširiti priču o Vukovaru za koju svijet premalo zna.

Film će se u Vukovaru snimati desetak dana na nekoliko lokacija diljem grada vezanih uz ratnu jesen '91., od hangara Veleprometa do mjesta koje će predstavljati Ovčaru. Zbog scenografije, s obzirom na to da je Vukovar danas gotovo potpuno obnovljen, snimati će se još u Zagrebu i Glini.

U glavnim ulogama su Zala Đurić Ribić, Marko Petrić, Rade Vulin, Živko Anočić, Pavle Matuško i Ozren Grabarić.

"Šesti autobus" u kina diljem Hrvatske stiže 2021. godine, a zahvaljujući koproducentici Elli Mische, film će biti distribuiran i u američkim kinima.